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Bolu AK Parti başkanları, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

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Bolu'da yerel siyasetin önde gelen isimleri, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katılım gösterdi. Bu önemli toplantı, parti politikalarının ele alındığı ve gelecek projelerin tartışıldığı bir platform olarak dikkat çekti.

Bolu AK Parti başkanları, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı mask
Bolu AK Parti başkanları, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı
Bolu AK Parti başkanları, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı
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Bolu AK Parti liderleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı. Toplantıda Bolu'nun geleceği için stratejik kararlar alındı ve yerel projeler masaya yatırıldı.

Suat Güner'den toplantı paylaşımı

Bolu AK Parti başkanları, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner, toplantıyla ilgili düşüncelerini sosyal medya üzerinden paylaştı. Güner, toplantının verimli geçtiğini ve Bolu için önemli kararlar alındığını belirterek, takipçileriyle bir fotoğraf da paylaştı. Fotoğrafta, diğer parti liderleriyle birlikte stratejik planlamalar üzerine görüş bildirdiklerini gösteren pozlar yer aldı.

Ekrem Çetinkaya ve meclis üyeleri ne dedi?Bolu AK Parti başkanları, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

İl Genel Meclis Başkanı Ekrem Çetinkaya, toplantının Bolu için yeni yatırımlar ve projeler açısından büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Çetinkaya, meclis üyeleriyle birlikte Bolu'nun gelişimi için çalışmalarını sürdürme kararlılığını vurguladı.

Kadın ve Gençlik Kollarından tam destekBolu AK Parti başkanları, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısına katıldı

AK Parti Bolu İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı ve İl Gençlik Kolları Başkanı Fatih Bayrak da toplantıda yerlerini aldı. Her iki başkan da toplantının parti içindeki birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirdiğini ve gençler ile kadınların siyasetteki yerinin güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atıldığını ifade etti.

Toplantının gündemi ve kararları

Toplantıda, Bolu'nun sosyo-ekonomik gelişimi, altyapı projeleri, eğitim ve sağlık alanındaki yenilikler gibi birçok konu masaya yatırıldı. Ayrıca, yerel yönetimlerde verimliliğin artırılması ve halkla ilişkilerin güçlendirilmesi gibi temel prensipler üzerinde duruldu.

Bolu'da AK Parti'nin yol haritası

Toplantının ardından, Bolu il örgütü, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde belirlenen genel politika doğrultusunda hareket etme konusunda birlik içinde olduğunu bir kez daha gösterdi. Parti, Bolu'nun geleceği için stratejik ve yerinde kararlar almayı sürdürecek.

Genişletilmiş İl Başkanları toplantısının Bolu için olumlu sonuçlar doğurması ve gelecek dönemde yerel kalkınmaya önemli katkılar sunması bekleniyor. Toplantının getirdiği sinerji ve kararlılık, Bolu'nun Türkiye'deki yerini daha da güçlendirecek gibi görünüyor.

# Türkiye, destek, eğitim, Sağlık, yol, AK Parti, sosyal medya

16 May 2024 - 13:00 - Siyaset

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