Batı Karadeniz’den Doğu Karadeniz’e fındık için çevrimiçi strateji zirvesi

Fındık üretimi için çevrimiçi değerlendirme toplantısı

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur ERDEM başkanlığında, Türkiye'nin fındık üretimi açısından önemli olan 16 ilin İl Tarım ve Orman Müdürleri, fındık üretiminin geleceğini şekillendirmek üzere bir çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının katılımcıları ve amacı

Gıda ve Kontrol Genel Müdürü Dr. Ersin DİLBER'in de katılım gösterdiği toplantı, fındık üretiminin yoğun olduğu Artvin, Rize, Ordu, Trabzon, Giresun, Samsun, Sinop, Bartın, Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya, Tokat, Kastamonu, Zonguldak, Gümüşhane gibi illeri kapsadı. Bu toplantının ana amacı, il müdürlüklerinin saha çalışmalarını gözden geçirmek ve fındık üretiminin fenolojik durumunu değerlendirmekti.

Fenolojik durum değerlendirmesi

Toplantıda, fındık üretiminin fenolojik durumu, yani fındık bitkisinin gelişim evreleri ve bunların iklimle olan ilişkisi detaylı bir şekilde ele alındı. Bu değerlendirmeler, üretim stratejilerinin belirlenmesinde kritik bir rol oynuyor.

Saha çalışmaları ve bulgular

Her bir ilin İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları, fındık üretiminin mevcut durumu ve karşılaşılan zorluklar hakkında önemli bilgiler sunuyor. Bu bilgiler, toplantıda paylaşılarak ortak sorunlara çözüm yolları arandı.

Bölgesel farklılıklar ve ortak stratejiler

Fındık üretimi konusunda bölgesel farklılıkların göz önünde bulundurulması, daha etkili stratejilerin geliştirilmesini sağlıyor. Toplantı, farklı bölgelerden gelen verilerin birleştirilmesi ve ortak hareket planlarının oluşturulması için bir platform sundu.

Üretimde yenilikçi yaklaşımlar

Toplantı, fındık üretiminde yenilikçi yöntemlerin ve modern tarım tekniklerinin nasıl entegre edilebileceği üzerine yoğunlaştı. Yeni teknolojiler ve bilimsel araştırmalar, üretim süreçlerini iyileştirmek için masaya yatırıldı.

Toplantının sonucunda, fındık üretiminin geleceğine yönelik optimist beklentiler ve hedefler belirlendi. Bu toplantının ardından, elde edilen sonuçlar doğrultusunda somut adımlar atılması ve uygulamaya geçilmesi planlanıyor. Bu çabalar, Türkiye'nin fındık üretimindeki liderliğini pekiştirmeyi amaçlıyor.