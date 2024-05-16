16 May 2024 - 10:25- Spor G:

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Gölcük’ten anlatıldığı gibi gelirimiz yok”

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Boluspor Başkanı Savaş Abak, Trendyol 1. Lig'deki finansal zorluklara ve Boluspor'un Süper Lig hedeflerine değindi. Şehir desteğinin önemi ve yeterli bütçe olmadan ligde kalmanın zorlukları üzerine açıklamalarda bulundu.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Gölcük’ten anlatıldığı gibi gelirimiz yok” mask
Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Gölcük’ten anlatıldığı gibi gelirimiz yok”
Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Gölcük’ten anlatıldığı gibi gelirimiz yok”
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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Boluspor'un Bodrum FK maçı öncesi Başkan Savaş Abak'ı ziyaret ederek başarı dileklerini iletti. Vali Kılıç, tüm şehrin ve kurumların Boluspor'a destek vermesi gerektiğinin altını çizdi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Gölcük’ten anlatıldığı gibi gelirimiz yok”

“Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor”

Bolu Valisi Erkan Kılıç, “Boluspor yarın son yılların en önemli maçına çıkacak Bodrumspor'la deplasmanda. İnşallah orada başarılı olup bir üst tura çıkacak ve sonuçta Süper Lig'e çıkmasını istiyoruz. Ama buraya gelinceye kadar tabii Boluspor yönetimi başta Savaş Abak olmak üzere yönetici arkadaşlar gerçekten çok büyük bir fedakarlık ortaya koydular. 7-8 yıldır zaten Boluspor play-off’a kalamıyordu. Bu da son yılların en önemli başarısı. O başarıdan dolayı kendilerini kutluyorum. Boluspor bizim bir büyük bir değerimiz, bir markası Bolu’nun. Hep beraber bizim kurumlar, valilik, işte belediye tüm kurumların, iş adamlarının, Ticaret Sanayi Odası'nın Boluspor'a destek vermesi lazım. Çünkü gerçekten futbol kulübünü 1. Lig'de, Süper Lig'de sürdürebilmek kolay olmuyor. Herkesin taşın altına elini koyması gerekiyor” diye konuştu.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Gölcük’ten anlatıldığı gibi gelirimiz yok”

“35 tane dosya kapattık”

Bugün kadar 35 tane dosya kapattıklarını belirten Boluspor Başkanı Savaş Abak, “Ne zorluklarla geldiğimiz belli. Bundan 10 sene önce 2014’te Boluspor’da yine başkan adayı yoktu, yine ben başkan olmuştum. Derledik, toparladık. 2016 Mayıs sonunda bıraktık. Tekrar 2022’de geldik. Her geldiğinizde ne temlik bitiyor ne icra bitiyor, ne haciz bitiyor, ne ödemeler bitiyor, ne tesislerin, yapısal bozukluğu bitiyor. Ama Allah yardım etti, o kadar imkanımız da, gücümüz de vardı. Bugüne kadar yaklaşık 35 tane dosyayı kapattık” diye konuştu.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Gölcük’ten anlatıldığı gibi gelirimiz yok”

“Trendyol 1.Lig’de en düşük kadro bütçesi bize ait”

Trendyol 1.Lig’de en düşük kadro bütçesine sahip olduklarını belirten Boluspor Başkanı Savaş Abak, “Kadro bütçesine baktığımızda Trendyol 1.Lig’de en düşük kadro bütçesi bize ait. Allah, son maçta play-off’a kalmayı bizlere nasip etti. Allah nasip ederse yarın Bodrum'da maçımız var. Eğer o turu atlarsak pazartesi bir maçımız olacak. İnşallah Boluspor kulübümüzü Süper Lig’de görmek istiyoruz. Neden olmasın? Tabii şehrin desteğine her zaman ihtiyacımız var. Sayın Valimizin gösterdiği yakınlığı ne yazık ki bize kimse göstermedi ve Bolulu olmamasına rağmen. Valimize ayrıca teşekkür ediyorum. Şehrin bir tane profesyonel takımı var. Başka bir takımı da yok. Niye şehir bu kadar duyarsız kalıyor?” dedi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Gölcük’ten anlatıldığı gibi gelirimiz yok”

“Boluspor’un geliri 20 milyon TL”

Boluspor’un gelir ve gider eşitsizliğine dikkat çeken Başkan Abak, “2007 yılından beri biz bu ligdeyiz. İnanın bu ligde çok değerli yani gelirinden tablosuna baktığımızda geçen seneden bahsedersek 12 milyon TL naklen yayın geliri var. Spor Toto’dan ise yaklaşık 2-3 milyon TL bir gelir var. Bu sene Trendyol'a teşekkür ediyorum. Kulüplere destek olup 4 milyon lira da oradan geldi. Boluspor kulübünün şu anda hiç borcu olmasa tüm Boluspor'un geliri 20 milyon TL.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Gölcük’ten anlatıldığı gibi gelirimiz yok”

Gölcük’ten gelirim 500 bin TL”

Gölcük Tabiat Parkı gelirlerine değinen Başkan Abak, “Elimizde Gölcük Tabiat Parkı var. Gölcük’ün şu anda bende verileri var. Gölcük’ten de anlatıldığı gibi 15-20 milyon lira bir gelirimiz yok. Gelen net para 500 bin TL. Çünkü onlar buranın elektriği, belediyenin kirası, çalışanları tüm masrafları bizde. Yani oradan da aylık 500 bin TL gibi bir gelirimiz var. Şehirden de topladığımız para maksimum 7-8 milyon TL. Boluspor’un geliri 40 milyon TL. Bu ligde kalmanın bedeli 120-130 milyon TL. Bugüne kadar 30 tane borç dosyası temizledim, icraları kaldırdım, hacizleri kaldırdım, CAS’ı kaldırdım. Yönetime de tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

Boluspor Başkanı Savaş Abak: “Gölcük’ten anlatıldığı gibi gelirimiz yok”

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16 May 2024 - 10:25 Bolu- Spor

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Ridvan - Allah c.c razı olsun Başkanım sayenizde bu günleri görebiliyoruz.Rabbim yolunuzu bahtınızı açık eylesin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 11:06

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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