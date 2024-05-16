Gençlik ateşi Bolu'da yükseldi: 19 Mayıs kutlamalarında fener alayı görsel şöleni!

Bolu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutladı. Bolu Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen " Türkiye'nin Gücü Gençliği" temalı fener alayı, gençlerin ve vatandaşların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.

İzzet Baysal Caddesi'nde büyük coşku

Etkinlik, İzzet Baysal Caddesi Uğur Mumcu Parkı önünde toplanan kalabalıkla başladı. Sporcular, gençler ve çok sayıda vatandaş ellerinde fenerlerle yürüyüşe katıldı. Bolu Valisi Erkan Kılıç'ın da aralarında bulunduğu katılımcılar, İzzet Baysal Caddesi boyunca yürüyerek Anıtpark'a ulaştı.

Bayraklar eşliğinde Anıtpark'a yürüyüş

Katılımcılar, Türk bayraklarıyla süsledikleri alanda, milli duyguların coşkusu içinde Anıtpark'a kadar yürüdü. Yürüyüş sonrası Atatürk Anıtı önünde toplanan kalabalık, burada düzenlenen törenle bayramın anlam ve önemini bir kez daha hatırladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç'tan anlamlı konuşma

Atatürk Anıtı önünde bir konuşma yapan Bolu Valisi Erkan Kılıç, 19 Mayıs'ın Türk halkı için özel bir gün olduğunu vurgulayarak, "Türkiye'nin hedefi Türkiye Yüzyılıdır ve bu hedefe Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği yolda yürüyerek ulaşacağız," dedi. Kılıç, gençlerin bu yolda önemli birer taşıyıcı güç olduğunu belirtti.

Etkinlik sonunda hatıra fotoğrafı çekimi

Etkinliklerin sonunda, fener alayına katılan gençler ve diğer vatandaşlar, Atatürk Anıtı önünde hatıra fotoğrafı çekilerek bu özel günü ölümsüzleştirdi. Bolu'da düzenlenen bu anlamlı etkinlik, katılımcıların yüzlerindeki mutluluk ve gururu yansıttı.

Milli değerler vurgulandı

Bolu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir heyecan ve katılımla kutladı. Etkinlik, hem gençleri hem de Bolu halkını bir araya getirerek, milli değerlerin ve tarihin öneminin vurgulandığı bir gün oldu.