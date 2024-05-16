Özel öğrencilerden muhteşem gösteri

Bolu’da dezavantajlı bireylerin eğitim aldığı 3. Derece Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı da katıldı. Okulun özel öğrencileri haftalar öncesinden hazırladıkları gösterileri sahneledi. Veli ve öğretmenler tarafından özel öğrencilerin hazırladığı gösteriler dakikalarca alkışlandı.
Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Koordinasyon Birimi’nde görevli olan Umut Ayvaz, “Etkinlik çok güzeldi. Öğretmenlerine ve özellikle annelerine teşekkür ederiz. Eğitimle, özel eğitimli çocuklarımızın neler yapabilecekleri, neleri başarabileceklerini görmüş oluyoruz. Engeliler haftası, engelliler günü aslında bir gün değil 365 gün hatırlanmalı. Hayat buna göre düzenlenmeli” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.