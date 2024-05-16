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Özel öğrencilerden muhteşem gösteri

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Bolu Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde muhteşem gösteriler sahnelendi.

Özel öğrencilerden muhteşem gösteri mask
Özel öğrencilerden muhteşem gösteri
Özel öğrencilerden muhteşem gösteri
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Bolu’da dezavantajlı bireylerin eğitim aldığı 3. Derece Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası çerçevesinde etkinlik düzenlendi. Etkinliğe Bolu İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Cemil Sarıcı da katıldı. Okulun özel öğrencileri haftalar öncesinden hazırladıkları gösterileri sahneledi. Veli ve öğretmenler tarafından özel öğrencilerin hazırladığı gösteriler dakikalarca alkışlandı.

Özel öğrencilerden muhteşem gösteri
Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Engelli Hizmetleri Koordinasyon Birimi’nde görevli olan Umut Ayvaz, “Etkinlik çok güzeldi. Öğretmenlerine ve özellikle annelerine teşekkür ederiz. Eğitimle, özel eğitimli çocuklarımızın neler yapabilecekleri, neleri başarabileceklerini görmüş oluyoruz. Engeliler haftası, engelliler günü aslında bir gün değil 365 gün hatırlanmalı. Hayat buna göre düzenlenmeli” dedi.
# eğitim, Bolu Belediyesi

16 May 2024 - 10:40 - Güncel

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