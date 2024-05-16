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Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik Haftası'nda Trampolin Milli sporcularını ağırladı

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Bolu Valisi Erkan Kılıç, 15-21 Mayıs Gençlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Trampolin Milli Sporcuları Sinan Cankurt ve Batuhan Meriç Mamur'u kabul etti. Sporcular ve gençlere verdiği destekler için teşekkür edildi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik Haftası'nda Trampolin Milli sporcularını ağırladı mask
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik Haftası'nda Trampolin Milli sporcularını ağırladı
Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik Haftası'nda Trampolin Milli sporcularını ağırladı
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Bolu'da, 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası'nın renkli etkinlikleri devam ediyor. Bu kapsamda, Bolu Valisi Erkan Kılıç, Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler öncülüğünde, ülkemizi uluslararası alanda gururla temsil eden Trampolin Milli Sporcuları Sinan Cankurt ve Batuhan Meriç Mamur ile beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik Haftası'nda Trampolin Milli sporcularını ağırladı

Sporculara olan destekler vurgulandı

Ziyaret sırasında, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler, Vali Erkan Kılıç’a sporculara sağlanan destekler ve Gençlik Haftası boyunca düzenlenecek olan etkinlikler hakkında bilgi verdi. Güler, Vali Kılıç’a gençlerimize ve milli sporcularımıza verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik Haftası'nda Trampolin Milli sporcularını ağırladı

Gençlik haftası etkinlikleri

Vali Erkan Kılıç, kabulde yaptığı konuşmada, Gençlik Haftası'nın önemine değindi ve tüm gençleri kutladığını belirtti. Ayrıca, geleceğin teminatı olan gençlere ve milli sporculara başarılar diledi. Vali Kılıç, "Gençlerimiz ülkemizin geleceği, onların başarıları her zaman bizleri gururlandırıyor. Gençlik Haftası'nı kutlarken, gençlerimizin ve sporcularımızın yanında olmaya devam edeceğiz," dedi.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik Haftası'nda Trampolin Milli sporcularını ağırladı

Gençlerin yoğun ilgisi

Bu özel hafta, Bolu'da çeşitli spor ve kültürel etkinliklerle devam edecek. Etkinlikler, gençlerin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamayı amaçlarken, aynı zamanda milli bilinç ve sporun önemini vurgulamakta. Bolu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikler, gençlerin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Bolu Valisi Erkan Kılıç, Gençlik Haftası'nda Trampolin Milli sporcularını ağırladı

Bolu’da önemli bir dönem

Bu kapsamlı ve coşkulu etkinlikler, Bolu'daki gençlerin ve sporcuların ulusal ve uluslararası başarılarına dikkat çekerken, aynı zamanda yerel toplulukların bir araya gelmesini ve gençlerin liderlik yeteneklerini geliştirmelerini sağlıyor. Gençlik Haftası, Bolu'da gençlerin ve sporcuların başarılarına ve gelişimine odaklanan önemli bir dönem olarak öne çıkıyor.

# bolu valisi, Erkan Kılıç

16 May 2024 - 10:46 Bolu- Spor

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