- Güncel

Doğan Onurlu Mudurnu Belediyesinin borcunu ve kendi mal varlığını pankartla açıkladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, belediye binasına astırdığı pankartla bir önceki dönemden kalan borcun 6 milyon 992 bin TL olduğunu açıkladı. Onurlu, ayrıca şahsi mal varlığını da pankart olarak astırdı.

Doğan Onurlu Mudurnu Belediyesinin borcunu ve kendi mal varlığını pankartla açıkladı mask
Doğan Onurlu Mudurnu Belediyesinin borcunu ve kendi mal varlığını pankartla açıkladı
Doğan Onurlu Mudurnu Belediyesinin borcunu ve kendi mal varlığını pankartla açıkladı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, bir önceki Belediye Başkanı Necdet Türker döneminden kalan borçları hazırlattığı pankartla kalem kalem açıkladı. Belediye girişine astırılan pankartta müteahhitler ve esnaflar başta olmak üzere toplam borcun 6 milyon 992 bin 208 TL olduğu görüldü. Belediye devralındığında ise kasada 1 milyon 683 bin 917 TL olduğu pankartta yer aldı.

Şahsi mal varlığını da açıkladı

Doğan Onurlu Mudurnu Belediyesinin borcunu ve kendi mal varlığını pankartla açıkladı

Doğan Onurlu, belediyeye ilişkin mali tablonun yanı sıra şahsi mal varlığını da içeren bir pankart hazırlattı. Pankarttaki mal bilgilere göre kendisi ve eşi Özlem Onurlu’nun Seyrancık Mahallesi’nde babadan kalma 5 milyon TL değerinde bir ev, yine Seyrancık Mahallesi Belediye Caddesi’nde 1 milyon TL değerinde bir işyeri ve Subaru marka olan 750 bin TL değerindeki bir otomobili olduğu görüldü. Ayrıca Halk Bankası’nda da 1 milyon 250 bin TL borcu olduğu pankartta yer aldı.

“Partimizin isteği doğrultusunda astık”

Doğan Onurlu Mudurnu Belediyesinin borcunu ve kendi mal varlığını pankartla açıkladı

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Doğan Onurlu, “Geçtiğimiz ay CHP Genel Merkezimiz tarafından belediyecilikle ilgili çalıştay yapılmıştı. Kazandığımız belediyelere bir önceki yönetimden kalan borçları pankart olarak asmamız ve halkı bilgilendirmemiz istenmişti. Biz de bu doğrultuda pankartımızı astık. Bir önceki dönemi eleştirmek adına yapılmış bir şey değil. Göreve gelmeden önce her konuda şeffaf davranacağımızı söylemiştik ve halkımızın her şeyden haberdar olacağını vaat etmiştik. Ayrıca şahsi mal varlığım konusunda da bilgilendirme yaptım. Her yıl düzenli olarak, belediyemizin mali tablosunu görevdeyken astıracağız.” dedi.

# belediye

16 May 2024 - 10:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ELMALIKTA SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 17 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2090 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Elmalıkta Villa Arsası

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2966 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL