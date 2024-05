Doğan Onurlu Mudurnu Belediyesinin borcunu ve kendi mal varlığını pankartla açıkladı

Mudurnu Belediye Başkanı Doğan Onurlu, bir önceki Belediye Başkanı Necdet Türker döneminden kalan borçları hazırlattığı pankartla kalem kalem açıkladı. Belediye girişine astırılan pankartta müteahhitler ve esnaflar başta olmak üzere toplam borcun 6 milyon 992 bin 208 TL olduğu görüldü. Belediye devralındığında ise kasada 1 milyon 683 bin 917 TL olduğu pankartta yer aldı.

Şahsi mal varlığını da açıkladı

Doğan Onurlu, belediyeye ilişkin mali tablonun yanı sıra şahsi mal varlığını da içeren bir pankart hazırlattı. Pankarttaki mal bilgilere göre kendisi ve eşi Özlem Onurlu’nun Seyrancık Mahallesi’nde babadan kalma 5 milyon TL değerinde bir ev, yine Seyrancık Mahallesi Belediye Caddesi’nde 1 milyon TL değerinde bir işyeri ve Subaru marka olan 750 bin TL değerindeki bir otomobili olduğu görüldü. Ayrıca Halk Bankası’nda da 1 milyon 250 bin TL borcu olduğu pankartta yer aldı.

“Partimizin isteği doğrultusunda astık”

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Doğan Onurlu, “Geçtiğimiz ay CHP Genel Merkezimiz tarafından belediyecilikle ilgili çalıştay yapılmıştı. Kazandığımız belediyelere bir önceki yönetimden kalan borçları pankart olarak asmamız ve halkı bilgilendirmemiz istenmişti. Biz de bu doğrultuda pankartımızı astık. Bir önceki dönemi eleştirmek adına yapılmış bir şey değil. Göreve gelmeden önce her konuda şeffaf davranacağımızı söylemiştik ve halkımızın her şeyden haberdar olacağını vaat etmiştik. Ayrıca şahsi mal varlığım konusunda da bilgilendirme yaptım. Her yıl düzenli olarak, belediyemizin mali tablosunu görevdeyken astıracağız.” dedi.