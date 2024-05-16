Zamların enflasyona etkisi ne olur?

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, köprü ve otoyol zamlarının yıllık enflasyona sadece 0.05 puan etki edeceğini belirtti. Bakan, mali disiplini güçlendirme ve dezenflasyon hedeflerine ulaşmak için alınan önlemleri ve gelecek adımları açıkladı.

Mehmet Şimşek'ten köprü ve otoyol zamları açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, son dönemde köprü ve otoyollara yapılan zamların yıllık enflasyon üzerindeki etkisine değindi. Bakan Şimşek, bu zamların enflasyona etkisinin oldukça sınırlı olacağını belirtti.

Köprü ve otoyol zamlarının enflasyon üzerindeki minimal etkisi

Bakan Şimşek, köprü ve otoyol ücretlerindeki artışların yıllık enflasyona yaklaşık 0.05 puan ile sınırlı bir etki yapacağını öngördüklerini ifade etti. Bu değerlendirme, taşımacılık maliyetlerinden kaynaklanan dolaylı etkileri de içermekte.

Yıl sonu enflasyon hedefine ulaşma kararlılığı

Hazine ve Maliye Bakanı, yıl sonuna kadar enflasyon hedeflerine ulaşma konusunda oldukça kararlı olduklarını vurguladı. Bu hedef doğrultusunda mali disiplini güçlendirmek için alınan kararlar ve uygulamaya konulan politikaların önemine dikkat çekti.

Dezenflasyon hedefi ve mali disiplin

Bakan Şimşek, dezenflasyon sürecini desteklemek amacıyla mali disiplini güçlendirici adımlar attıklarını belirtti. Bu süreçte, "Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi" gibi önlemlerin yanı sıra maliye politikası üzerinden enflasyonla mücadeledeki desteğin artarak devam edeceğini ifade etti.

Gelecek adımlar ve maliye politikasının rolü

Bakan Şimşek, önümüzdeki süreçte atılacak adımların da maliye politikasının bir parçası olarak enflasyonla mücadeleye yönelik olacağını açıkladı. Bu adımların, genel ekonomik istikrarı destekleyici nitelikte olacağına işaret etti.