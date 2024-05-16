- Çevre

Kastamonu’da Karadeniz Sınır Ötesi İş birliği bilgilendirme toplantısı

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Batı Karadeniz’in seçkin illerinden Kastamonu, Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programı'nın bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapacak. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenecek toplantıda 25 ilin temsilcileri ve çeşitli kurumlar KUZKA Konferans Salonu'nda bir araya gelecek.

Kastamonu’da Karadeniz Sınır Ötesi İş birliği bilgilendirme toplantısı mask
Kastamonu’da Karadeniz Sınır Ötesi İş birliği bilgilendirme toplantısı
Kastamonu’da Karadeniz Sınır Ötesi İş birliği bilgilendirme toplantısı
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Karadeniz için büyük bir adım

Kastamonu’da Karadeniz Sınır Ötesi İş birliği bilgilendirme toplantısı

Kastamonu, Karadeniz Havzası'ndaki illeri ve ülkeleri bir araya getiren Sınır Ötesi İş birliği Programı'nın bilgilendirme toplantısına ev sahipliği yapacak. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) ile Avrupa Birliği Başkanlığı iş birliğiyle düzenlenecek bu toplantı, bölgesel iş birliği ve kalkınma adına önemli bir fırsat sunuyor.

KUZKA Konferans Salonu'nda gerçekleşecek toplantıKastamonu’da Karadeniz Sınır Ötesi İş birliği bilgilendirme toplantısı

Yarın saat 14.00’de başlayacak olan toplantı, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Programa dahil olan 25 ilin yerel yönetimlerini, kamu kuruluşlarını ve kar amacı gütmeyen kuruluşların temsilcilerini bir araya getirecek.

Geniş katılımlı iş birliği ve bilgi paylaşımıKastamonu’da Karadeniz Sınır Ötesi İş birliği bilgilendirme toplantısı

Toplantı, Türkiye ve Karadeniz havzasındaki iş birliği potansiyelini artırmak amacıyla düzenleniyor. Etkinlik, yerel teşkilatlar, eğitim ve araştırma kurumları gibi çeşitli sektörlerden katılımcıların yoğun ilgisini çekiyor.

Detaylı oturumlar ve eğitimler

Bilgilendirme toplantısında beş ana başlık altında oturumlar düzenlenecek. Bu oturumlar; Sınır Ötesi İş birliği Programları-Interreg, programın kuralları, ortaklık oluşturma, hibe başvuru paketi ve proje başvuru süreci gibi konuları kapsayacak.

Finansal kaynaklar ve projelerKastamonu’da Karadeniz Sınır Ötesi İş birliği bilgilendirme toplantısı

Toplantıda, 2021-2027 dönemi için ayrılan 52 milyon avro tutarındaki kaynağın nasıl kullanılacağı da ele alınacak. Bu kaynak, program kapsamında yer alan Türkiye ve diğer ülkelerden uygun kurumlar tarafından projeler için kullanılabilir.

Soru ve cevap bölümü ile değerlendirmeler

Etkinlik, katılımcıların program hakkında sorularını yöneltebilecekleri bir soru-cevap bölümü ile sona erecek. Bu bölüm, programın daha iyi anlaşılmasına ve katılımcıların bilgilerini pekiştirmesine yardımcı olacak.

Son başvuru tarihine dikkat

Karadeniz Havzasında Sınır Ötesi İş birliği Programına ilgi duyan kurum ve kuruluşlar, 28 Haziran tarihine kadar proje başvurularını tamamlamalı. Bu toplantı, başvuruda bulunmayı planlayan kuruluşlar için bilgi ve ağ kurma imkânı sunuyor.

# Türkiye, eğitim

16 May 2024 - 14:30 - Çevre

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