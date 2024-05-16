Bu park insanı gerçekten masal diyarına götürüyor

Bolu Masal Park çocuklara adeta bir masal dünyası sunuyor. Çocuklarını parka getiren aileleler de çocukları masal kahramanlarıyla birlikteyken kendileri de Masal Park Restuarant Cafe’de keyifli vakit geçiriyor.

Sadece çocuklar değil aileler de parkın müdavimleri arasında

Bolu Masal Park herhangi bir oyun parkına benzemiyor. Bu park adeta sizi bir masal dünyasına götürüyor. 2018 yılında Bolu ilinin Kılıçarslan mahallesinde açılan bu park büyük küçük herkesin uğrak noktası olmaya devam ediyor. Parkın bazı noktalarında bulunan masal karakterleri ile sadece çocuklar keyifli vakit geçirmekle kalmıyor aileler de parkın müdavimleri haline geliyor.

Parkta masal kahramanları da ağırlanıyor

Masal Park’ta 19 masal kahramanı bulunuyor. Bremen mızıkacıları, Hansel ve Gretel, Taş Devri, Ayı yogi ve Bobo, Pinokyo, Nuhun gemisi, Nasrettin Hoca, Deli Dumrul, Rapunzel, Şirinler, Karagöz ve Hacivat, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler, Kırmızı Başlıklı Kız, Keloğlan, Kül kedisi ve Don Kişot gibi masallarıyla büyüdüğümüz kahramanlar Masal Parkın ev sahipliğini yapıyor.