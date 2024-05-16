Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü Hüseyin Kazlı’dan veda…

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü emekliliğe hazırlanıyor

Hüseyin Kazlı, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürü olarak görev yaptığı süre boyunca birçok başarıya imza attı. 20 Aralık 2021'den bu yana bu önemli görevi üstlenen Kazlı, 16 Mayıs 2024 tarihinde emekliye ayrılacağını sosyal medya üzerinden duyurdu.

Kazlı’dan duygusal veda

Kazlı, emeklilik kararını Bolu’nun değerli sakinlerine ve iş arkadaşlarına bir sosyal medya mesajı ile duyurdu. Görev süresince yanında olan herkese teşekkür eden Kazlı, "Saygı değer Bolulu hemşerilerim, kıymetli dostlar" ifadelerini kullanarak duyuruya başladı.

Teşekkürlerini sunan Kazlı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan başta olmak üzere itfaiye personeli, belediye çalışanları, kamu müdürlükleri, siyasi parti yönetimleri, meslek odaları, STK temsilcilikleri, basın mensupları ve Bolulu vatandaşlara teşekkür eden Kazlı, bu süreçte elde edilen başarıların bir ekip çalışması olduğunu vurguladı.

Kazlı’nın görevdeki başarıları

Kazlı'nın itfaiye müdürü olarak görev yaptığı süre zarfında Bolu'da birçok önemli projeye imza atıldı. Kazlı, itfaiye hizmetlerinin gelişimine büyük katkılar sağladı ve bölgenin acil durum yönetimine liderlik etti.

Emekliliğe doğru yeni planlar

Emeklilik kararı sonrası Kazlı'nın yeni planlarına dair detaylar henüz netleşmiş değil. Ancak, uzun yıllar süren kamu hizmeti kariyerinin ardından Kazlı'nın bu yeni dönemde de Bolu için faydalı olmaya devam edeceği bekleniyor.

Bolu İtfaiyesi için yeni bir dönem başlıyor

Hüseyin Kazlı'nın emekliliğe ayrılmasıyla Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nde yeni bir dönem başlayacak. Kazlı'nın ardından göreve gelecek olan yeni müdürün, Kazlı'nın bıraktığı yerden devam ederek itfaiye hizmetlerini daha ileri taşıması bekleniyor.