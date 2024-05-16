Bolu’da oynanacak Geredespor – Aladağspor baraj maçı Bolugundem.com'da

Bolu futbolseverler bu akşam, Bölgesel Amatör Lig'e (BAL) yükselme mücadelesinde, iki yerel dev, Geredespor ve Aladağspor arasındaki kritik baraj maçına kilitlenecek. Bolu Atatürk Stadyumu'nda gerçekleşecek olan bu önemli maç, saat 19.00 itibarıyla bolugundem.com üzerinden futbol tutkunlarına canlı olarak sunulacak.

Tek maçta büyük heyecan

Bu akşamki mücadele, tek maç üzerinden oynanacak bir eleme formatına sahip olacak. Kazanan takım, kendi şehri Bolu'yu Bölgesel Amatör Lig'de temsil etme ayrıcalığına sahip olacak. Hem Geredespor hem de Aladağspor için sezonun belki de en önemli karşılaşması olacak bu maç, şehrin futbol gündemine damgasını vuruyor.

Geredespor'un iddialı duruşu

Geredespor, Bölgesel Amatör Lig 6. Gurup'ta mücadele ettiği sezonda 45 puan toplayarak yedinci sırada yer aldı. Toplam 26 maçta 14 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi ile karışık bir performans sergileyen takım, BAL'da kalmak için bu maçta Aladağspor karşısında zafer arayacak.

Aladağspor'un parlayan yıldızı

Öte yandan Aladağspor, Bolu Akay Kardeşler 1. Amatör Lig'de gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. Hiç mağlubiyet almadan ve sadece iki beraberlikle sezonu lider tamamlayan Aladağspor, istikrarlı oyunu ve yüksek skor yeteneği ile göz kamaştıran bir sezon geçirdi.

Canlı yayın ayrıntıları

Bolu'da futbol heyecanının zirveye çıkacağı bu büyük kapışma, bolugundem.com tarafından canlı yayınlanacak. Maçın tüm detayları, canlı skorlar ve anlık güncellemeler için bolugundem.com’u ziyaret edin ve bu heyecan verici mücadeleyi canlı olarak izleyin. Bolu futbolunun kalbi, bu akşam 19.00'da Bolu Atatürk Stadyumu'nda atacak.