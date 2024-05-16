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Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda?

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Bodrum FK ve Boluspor arasındaki çeyrek final maçı ne zaman başlayacak? Kim yarı finale yükselecek? Maçı hangi kanallar canlı yayınlayacak? Tüm detaylar ve heyecan bu akşam ekranınızda!

Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda? mask
Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda?
Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda?
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Trendyol 1. Lig'in merakla beklenen play-off çeyrek final karşılaşmasında, Bodrum FK ev sahipliğinde Boluspor'u ağırlıyor. Bu önemli mücadele, Bodrum İlçe Stadyumu'nda gerçekleşecek ve 17:00'da başlayacak. Futbolseverler, bu heyecan verici maçı TRT Spor ve BeIN SPORTS MAX 1 kanallarında canlı olarak izleyebilecekler.

Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda?

Hakemler ve sahada yönetim

Maçın baş hakemi Çağdaş Altay olacak. Ona, yardımcı hakemler Bilal Gölen ve Uğur Sarı eşlik edecek. Bu önemli maçta, hakem kadrosunun tecrübesi, oyunun akıcılığı için kritik bir rol oynayacak.

Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda?

Takımların lig performansı

Boluspor, ligi 7. sırada tamamlayarak play-off'a kalmayı başardı ve 53 puan topladı. Bodrum FK ise 57 puanla dördüncü sırada yer alarak play-off biletini garantiledi. İki takım arasındaki son dört karşılaşmada Boluspor 1 galibiyet alırken, Bodrum FK 2 kez galip geldi ve 1 maç berabere bitti.

Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda?

Yarı finale kim çıkacak?

Kazanan takım, Kocaelispor ve Çorum FK arasında oynanacak diğer çeyrek final maçının galibi ile yarı finalde karşı karşıya gelecek. Bu maçın galibi ise, Sakaryaspor ile oynanacak olan büyük finalde şampiyonluk için mücadele edecek.

Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda?

Deplasman ve iç saha karneleri

Boluspor, deplasmanda oynadığı 17 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı ve deplasman performansında ligde 8. sırada yer aldı. Bodrum FK ise iç sahada, 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle ligde en başarılı ikinci takım oldu.

Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda?

Teknik direktörlerin strateji savaşı

Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak ve Bodrum FK'nın teknik direktörü İsmet Taşdemir, stratejik hamlelerle takımlarını yarı finale taşıma peşinde olacak. Koşukavak ve Taşdemir'in geçmiş karşılaşmaları, bu maçın taktik açıdan ne kadar çekişmeli geçeceğini işaret ediyor.

Bodrum FK - Boluspor play-off maçı ne zaman, saat kaçta? Bodrum FK - Boluspor maçı hangi kanalda?

# Boluspor, Yalçın Koşukavak

16 May 2024 - 13:36 Bolu- Spor

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