Bolu Ziraat Odası'ndan çiftçilere 120 bin bahçe fidesi desteği

Bolu Ziraat Odası, geçtiğimiz günlerde çiftçilere 120 bin sera fidesi dağıtmasının ardından şimdi de 550 çiftçi ve üreticiye 120 bin tarla ve bahçe fidesi verdi. Bu fideler, piyasa değerinin çok altında fiyatlarla sunulurken, kaliteleriyle de üreticilerin gözdesi haline geldi. Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Özkoparan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü bir kez daha kutladı ve üreticinin önemine vurgu yaparak verilen fidelerin bereketli olmasını diledi.

Ziraat Odası'ndan büyük destek

Bolu Ziraat Odası, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmek ve tarımsal üretimi artırmak amacıyla önemli bir adım attı. Başkan Çetin Özkoparan, sera fidelerinin ardından, fiyatları 6 liradan başlayan domates, biber, salatalık, kavun ve karpuz gibi 27 çeşit fideyi çiftçilere teslim ettiklerini açıkladı. Bu destek sayesinde, çiftçiler kaliteli fideleri uygun fiyatlarla temin ederek üretimlerini sürdürebilecekler.

550 çiftçiye 120 bin fide

Ziraat Odası'nın bu desteği, Bolu'da 550 çiftçi ve üreticiye ulaştı. Bu kapsamda dağıtılan fideler, tarla ve bahçelerde kullanılmak üzere özenle seçildi. Fidelerin kalitesi, üreticilerin tercih etmesinde önemli bir rol oynarken, düşük maliyetleri de çiftçilerin yüzünü güldürdü. Fidelerin dağıtımı, üreticilerin ekonomik yükünü hafifletmek adına büyük bir katkı sağladı.

Üreticilerin gözdesi kaliteli fideler

Başkan Özkoparan, dağıtılan fidelerin kalitesine dikkat çekti. Üreticiler, piyasa değerinin çok altında sunulan bu fidelerle yüksek verim elde etmeyi hedefliyor. Özellikle domates, biber, salatalık, kavun ve karpuz gibi ürünler, üreticiler tarafından yoğun ilgi görüyor. Fidelerin kalitesi, tarımsal üretimin verimini artırmada büyük bir etken olarak öne çıkıyor.

Ekonomik fide desteği

Bolu Ziraat Odası'nın fideleri, çiftçilerin üretim maliyetlerini düşürmede önemli bir rol oynuyor. Piyasa değerinin çok altında sunulan bu fideler, çiftçilerin ekonomik olarak daha rahat bir üretim süreci geçirmelerine olanak tanıyor. Bu destek, üreticilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürebilmeleri için büyük bir önem taşıyor.

14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlaması

Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Özkoparan, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü bir kez daha kutladı. Üreticilerin önemine vurgu yaparak, tarım sektörünün ekonomik kalkınmadaki rolünü hatırlattı. Özkoparan, dağıtılan fidelerin bereketli olmasını dileyerek, çiftçilerin üretimlerinin artması temennisinde bulundu.

27 çeşit fide ile çiftçilere büyük katkı

Başkan Özkoparan, toplamda 27 çeşit fideyi çiftçilere teslim ettiklerini belirtti. Bu fideler arasında domates, biber, salatalık, kavun ve karpuz gibi birçok ürün yer alıyor. Çiftçiler, bu fidelerle çeşitli tarımsal ürünler yetiştirerek, üretimlerini çeşitlendirme fırsatı buluyor. Bu çeşitlilik, çiftçilerin daha geniş bir ürün yelpazesi ile pazara girmelerini sağlıyor.

Bolu Ziraat Odası'nın çiftçilere sağladığı bu destek, tarımsal üretimi artırmada ve çiftçilerin ekonomik yükünü hafifletmede önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Çetin Özkoparan'ın liderliğindeki Ziraat Odası, kaliteli ve uygun fiyatlı fidelerle üreticilere büyük bir katkı sağladı. Bu destek, Bolu'da tarım sektörünün gelişmesine ve çiftçilerin üretim kapasitelerinin artmasına olanak tanıyor.