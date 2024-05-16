21 Mayıs'ta 2024’te Bolu BİM Mağazalarında başlayacak indirimler sizi çok şaşırtacak

Bolu BİM'de İndirim Rüzgarı Esmeye Devam Ediyor

BİM mağazalarında 21 Mayıs 2024 itibarıyla başlayacak olan yeni indirim dönemi, tüketicilere büyük avantajlar sunuyor. Bu hafta, özellikle zeytinyağı ve bisküvi ürünlerinde göz kamaştırıcı indirimler dikkat çekiyor.

Bebek Ürünlerinden Temizlik Malzemelerine

Sleepy bebek bezlerinden, Peros ve Rinso deterjanlarına kadar birçok ürün, cazip fiyatlarla sunuluyor. Özellikle Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100'lü Junior ve Maxi modelleri, sırasıyla 325 TL ve 250 TL gibi etkileyici fiyatlarla raflarda yerini alıyor.

Gıda Ürünlerinde İndirim Fırsatları

Peynirden yoğurda, süt ürünlerinden cips çeşitlerine kadar geniş bir gıda yelpazesi, BİM mağazalarında tüketicileri bekliyor. Öne çıkan ürünler arasında Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 255 TL, Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar 1000 gr 220 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor.

Zeytinyağı ve Atıştırmalıklarda Kaçırılmayacak İndirimler

Sırım Riviera Zeytinyağı 1 Litre 245 TL, Sırım Naturel Sızma Zeytinyağı 500 ml 145 TL gibi fiyatlarla zeytinyağı severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Ayrıca, Lay's ve Ruffles patates cipsleri, çeşitli kuruyemişler ve çikolatalı atıştırmalıklar da avantajlı fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.

Temizlik ve hijyen ürünleri

Peros Matik Toz Deterjan 10 Kg: 295 TL

Rinso Argan Sıvı Deterjan 5 Litre: 175 TL

Cif Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml: 77,50 TL

Silver Büyük Boy Süper Emici Mikrofiber Bez: 69,50 TL

Vileda Tırtıklı Temizlik Bezi 5'li: 55 TL

Savon De Luxe Sıvı Sabun 500 ml: 55 TL

Macromax 3'lü Paket: 49 TL

Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu: 43,50 TL

Solo Islak Havlu 90'lı: 22,50 TL

Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100'lü Junior: 325 TL

Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100'lü Maxi: 250 TL

Naturalove Eğimli Topuk Törpüsü: 39 TL

Kişişel bakım ve kozmetik

Casilli Kadın Sporcu Tayt-Büstiyer Takım: 249 TL

Casilli İthal Sporcu Sütyeni: 175 TL

NYXX Kadın Slip 5'li: 119 TL

Naturalove Silikon Göğüs Ucu Gizleyici: 49,50 TL

Elite Life Boxer- Slip Çeşitleri: 39,50 TL

Kadın Slip Çeşitleri: 35 TL

Erkek Bambu Babet Çorap: 18,50 TL

Kadın Babet Çorap: 16,50 TL

Note Bb Krem 20 ml: 99 TL

Note Maskara: 99 TL

Note Gözaltı Kapatıcısı: 95 TL

Naturalove At Kılı Fırça: 129 TL

Çantalı Makyaj Fırçası Seti: 109 TL

Küpe Seti: 89 TL

Naturalove İnci Detaylı Toka Seti 2'li: 29 TL

Pelüş Saç Bandı Kalp Detaylı: 49 TL

London Thomas Mandal Toka 3'lü: 40 TL

Elseve Saç Düzleştirici Bakım Kremi 150 ml: 85 TL

Elseve Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi 200 ml: 79 TL

Mediwell Dudak Koruyucu: 49,50 TL

Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 22,50 TL

İlaslan Doğal Kabak Banyo Kesesi: 75 TL

İlaslan Banyo Eldiveni: 45 TL

Süt ve süt ürünleri

Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 255 TL

Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar 1000 gr: 220 TL

Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr: 197 TL

Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr: 184,50 TL

Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 147,50 TL

Kerem Labne 700 gr: 89,50 TL

Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg: 59,50 TL

Aknaz Lor Peyniri 1000 gr: 47 TL

Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr: 28,50 TL

Dost %20 Bitkisel Yağlı Krema 200 ml: 13,50 TL

Pınar Egeden Organik Süt 1 Litre: 39,50 TL

Dost Ballı & Propolisli Pastörize Süt 1 Litre: 35 TL

Dost Çikolatalı Süt 1 Litre: 33,50 TL

Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 Litre: 29,50 TL

Dost %1 Yağlı Süt 1 Litre: 26,50 TL

Binvezir Ekşi Maya Ayran 1 Litre: 23,50 TL

Dost Orman Meyveli Kefir 200 ml: 12,50 TL

Dost Çilekli Kefir 200 ml: 12,50 TL

Dost Ayran 285 ml: 6,75 TL

Muhtelif gıda maddeleri

Sırım Riviera Zeytinyağı 1 Litre: 245 TL

Sırım Naturel Sızma Zeytinyağı 500 ml: 145 TL

Indomie Gurme Soya Soslu Noodle 5'li: 54 TL

Indomie Gurme Acı ve Baharatlı Noodle 5'li: 54 TL

Unlüx Lavaş Ekmek 540 gr: 34,50 TL

Belizi Kurabiye Hamuru Çeşitleri: 59,50 TL

Dr.Oetker Puding Çeşitleri 3'lü: 33 TL

Valenci Toz Kakao 50 gr: 14,50 TL

Atıştırmalık ürünler

Simbat Soslu Karışık Kuruyemiş 500 gr: 77,50 TL

Lay's Patates Cipsi 193 gr: 42 TL

Ruffles Patates Cipsi 193 gr: 42 TL

Doritos Turca Mısır Cipsi: 42 TL

Peyman Bahçeden Çiğ Karışık Kuruyemiş 165 gr: 59,50 TL

Nutfest Kabak Çekirdeği 200 gr: 37,50 TL

Kara Sevda Tuzlu Siyah Ayçekirdeği 250 gr: 27,50 TL

List Cheddar Peyniri Soslu Kızartılmış Yer Fıstığı 110 gr: 27,50 TL

Peyman Nutzz Patlamış Mısır 85 gr: 19,50 TL

Çerezos Mısır Çerezi: 19,50 TL

Cheetos Maxx Peynirli Mısır Çerezi 80 gr: 17,50 TL

Züber Granola Bar 3x25 gr: 37,50 TL

Biküvi ve çikolatalar

Biscolata Çikolatalı Krema Dolgulu Kakaolu Bisküvi: 29,50 TL

Biscolata Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 100 gr: 24,50 TL

Biscolata Kremalı Gofret 110 gr: 17,50 TL

Biscolata Sütlü Çikolata Kaplı Pirinç Patlaklı Çubuk Bisküvi 34 gr: 12,50 TL

Biscolata Bitter Çikolata Kaplı Kakaolu Çubuk Bisküvi 38 gr: 12,50 TL

Ülker Finger Bisküvi 750 gr: 49,50 TL

Torku Petibör Bisküvi 700 gr: 39,50 TL

Tadelle Maxinut Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret 4x30 gr: 37,50 TL

Nestle Damak Antep Fıstıklı Bitter Çikolata 70 gr: 32,50 TL

Boombastic Fındıklı Sütlü Çikolatalı Bar 5x35 gr: 32,50 TL

Ülker Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x100 gr: 29,50 TL

Goldnut Yer Fıstıklı Sütlü Çikolata 80 gr: 29,50 TL

Mehmet Reis Mix Beze 80 gr: 29,50 TL

Ülker Metro 4x36 gr: 22,50 TL

Ülker Kakao Krema Dolgulu Bisküvi 134 gr: 19,50 TL

Ülker Çokoprens Midi 160 gr: 18,50 TL

Eti Bidolu Fındık Kremalı Yer Fıstıklı Parçacıklı Gofret 84 gr: 14,50 TL