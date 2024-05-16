21 Mayıs'ta 2024’te Bolu BİM Mağazalarında başlayacak indirimler sizi çok şaşırtacak

Bolu BİM'de İndirim Rüzgarı Esmeye Devam Ediyor
BİM mağazalarında 21 Mayıs 2024 itibarıyla başlayacak olan yeni indirim dönemi, tüketicilere büyük avantajlar sunuyor. Bu hafta, özellikle zeytinyağı ve bisküvi ürünlerinde göz kamaştırıcı indirimler dikkat çekiyor.
Bebek Ürünlerinden Temizlik Malzemelerine
Sleepy bebek bezlerinden, Peros ve Rinso deterjanlarına kadar birçok ürün, cazip fiyatlarla sunuluyor. Özellikle Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100'lü Junior ve Maxi modelleri, sırasıyla 325 TL ve 250 TL gibi etkileyici fiyatlarla raflarda yerini alıyor.
Gıda Ürünlerinde İndirim Fırsatları
Peynirden yoğurda, süt ürünlerinden cips çeşitlerine kadar geniş bir gıda yelpazesi, BİM mağazalarında tüketicileri bekliyor. Öne çıkan ürünler arasında Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr 255 TL, Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar 1000 gr 220 TL gibi fiyatlarla dikkat çekiyor.
Zeytinyağı ve Atıştırmalıklarda Kaçırılmayacak İndirimler
Sırım Riviera Zeytinyağı 1 Litre 245 TL, Sırım Naturel Sızma Zeytinyağı 500 ml 145 TL gibi fiyatlarla zeytinyağı severler için kaçırılmayacak fırsatlar sunuyor. Ayrıca, Lay's ve Ruffles patates cipsleri, çeşitli kuruyemişler ve çikolatalı atıştırmalıklar da avantajlı fiyatlarla tüketiciyle buluşuyor.
Temizlik ve hijyen ürünleri
Peros Matik Toz Deterjan 10 Kg: 295 TL
Rinso Argan Sıvı Deterjan 5 Litre: 175 TL
Cif Jel Bahar 750 ml + Cif Beyaz Sabun 895 ml: 77,50 TL
Silver Büyük Boy Süper Emici Mikrofiber Bez: 69,50 TL
Vileda Tırtıklı Temizlik Bezi 5'li: 55 TL
Savon De Luxe Sıvı Sabun 500 ml: 55 TL
Macromax 3'lü Paket: 49 TL
Solo XL Yüzey Temizleme Havlusu: 43,50 TL
Solo Islak Havlu 90'lı: 22,50 TL
Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100'lü Junior: 325 TL
Sleepy Bebek Bezi Extra Gross Paket 100'lü Maxi: 250 TL
Naturalove Eğimli Topuk Törpüsü: 39 TL
Kişişel bakım ve kozmetik
Casilli Kadın Sporcu Tayt-Büstiyer Takım: 249 TL
Casilli İthal Sporcu Sütyeni: 175 TL
NYXX Kadın Slip 5'li: 119 TL
Naturalove Silikon Göğüs Ucu Gizleyici: 49,50 TL
Elite Life Boxer- Slip Çeşitleri: 39,50 TL
Kadın Slip Çeşitleri: 35 TL
Erkek Bambu Babet Çorap: 18,50 TL
Kadın Babet Çorap: 16,50 TL
Note Bb Krem 20 ml: 99 TL
Note Maskara: 99 TL
Note Gözaltı Kapatıcısı: 95 TL
Naturalove At Kılı Fırça: 129 TL
Çantalı Makyaj Fırçası Seti: 109 TL
Küpe Seti: 89 TL
Naturalove İnci Detaylı Toka Seti 2'li: 29 TL
Pelüş Saç Bandı Kalp Detaylı: 49 TL
London Thomas Mandal Toka 3'lü: 40 TL
Elseve Saç Düzleştirici Bakım Kremi 150 ml: 85 TL
Elseve Bukle Belirginleştirici Saç Bakım Kremi 200 ml: 79 TL
Mediwell Dudak Koruyucu: 49,50 TL
Jkosmec Kağıt Yüz Bakım Maskesi: 22,50 TL
İlaslan Doğal Kabak Banyo Kesesi: 75 TL
İlaslan Banyo Eldiveni: 45 TL
Süt ve süt ürünleri
Aknaz Yarım Yağlı Tost Peyniri 1500 gr: 255 TL
Binvezir Tam Yağlı Taze Kaşar 1000 gr: 220 TL
Binvezir Yarım Yağlı Eritme Peyniri 1000 gr: 197 TL
Aknaz Yarım Yağlı Dilimli Tost Peyniri 1000 gr: 184,50 TL
Dost Yarım Yağlı Yoğurt 5 Kg: 147,50 TL
Kerem Labne 700 gr: 89,50 TL
Dost Az Yağlı Bidon Yoğurt 2 Kg: 59,50 TL
Aknaz Lor Peyniri 1000 gr: 47 TL
Dost Laktozsuz Yoğurt 750 gr: 28,50 TL
Dost %20 Bitkisel Yağlı Krema 200 ml: 13,50 TL
Pınar Egeden Organik Süt 1 Litre: 39,50 TL
Dost Ballı & Propolisli Pastörize Süt 1 Litre: 35 TL
Dost Çikolatalı Süt 1 Litre: 33,50 TL
Pınar %2,5 Yağlı Süt 1 Litre: 29,50 TL
Dost %1 Yağlı Süt 1 Litre: 26,50 TL
Binvezir Ekşi Maya Ayran 1 Litre: 23,50 TL
Dost Orman Meyveli Kefir 200 ml: 12,50 TL
Dost Çilekli Kefir 200 ml: 12,50 TL
Dost Ayran 285 ml: 6,75 TL
Muhtelif gıda maddeleri
Sırım Riviera Zeytinyağı 1 Litre: 245 TL
Sırım Naturel Sızma Zeytinyağı 500 ml: 145 TL
Indomie Gurme Soya Soslu Noodle 5'li: 54 TL
Indomie Gurme Acı ve Baharatlı Noodle 5'li: 54 TL
Unlüx Lavaş Ekmek 540 gr: 34,50 TL
Belizi Kurabiye Hamuru Çeşitleri: 59,50 TL
Dr.Oetker Puding Çeşitleri 3'lü: 33 TL
Valenci Toz Kakao 50 gr: 14,50 TL
Atıştırmalık ürünler
Simbat Soslu Karışık Kuruyemiş 500 gr: 77,50 TL
Lay's Patates Cipsi 193 gr: 42 TL
Ruffles Patates Cipsi 193 gr: 42 TL
Doritos Turca Mısır Cipsi: 42 TL
Peyman Bahçeden Çiğ Karışık Kuruyemiş 165 gr: 59,50 TL
Nutfest Kabak Çekirdeği 200 gr: 37,50 TL
Kara Sevda Tuzlu Siyah Ayçekirdeği 250 gr: 27,50 TL
List Cheddar Peyniri Soslu Kızartılmış Yer Fıstığı 110 gr: 27,50 TL
Peyman Nutzz Patlamış Mısır 85 gr: 19,50 TL
Çerezos Mısır Çerezi: 19,50 TL
Cheetos Maxx Peynirli Mısır Çerezi 80 gr: 17,50 TL
Züber Granola Bar 3x25 gr: 37,50 TL
Biküvi ve çikolatalar
Biscolata Çikolatalı Krema Dolgulu Kakaolu Bisküvi: 29,50 TL
Biscolata Çikolata Kaplı Fındıklı Gofret 100 gr: 24,50 TL
Biscolata Kremalı Gofret 110 gr: 17,50 TL
Biscolata Sütlü Çikolata Kaplı Pirinç Patlaklı Çubuk Bisküvi 34 gr: 12,50 TL
Biscolata Bitter Çikolata Kaplı Kakaolu Çubuk Bisküvi 38 gr: 12,50 TL
Ülker Finger Bisküvi 750 gr: 49,50 TL
Torku Petibör Bisküvi 700 gr: 39,50 TL
Tadelle Maxinut Fındık Parçalı Çikolatalı Gofret 4x30 gr: 37,50 TL
Nestle Damak Antep Fıstıklı Bitter Çikolata 70 gr: 32,50 TL
Boombastic Fındıklı Sütlü Çikolatalı Bar 5x35 gr: 32,50 TL
Ülker Saklıköy Fındık Kremalı Tam Buğdaylı Bisküvi 3x100 gr: 29,50 TL
Goldnut Yer Fıstıklı Sütlü Çikolata 80 gr: 29,50 TL
Mehmet Reis Mix Beze 80 gr: 29,50 TL
Ülker Metro 4x36 gr: 22,50 TL
Ülker Kakao Krema Dolgulu Bisküvi 134 gr: 19,50 TL
Ülker Çokoprens Midi 160 gr: 18,50 TL
Eti Bidolu Fındık Kremalı Yer Fıstıklı Parçacıklı Gofret 84 gr: 14,50 TL
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.