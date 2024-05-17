Bolu’da adalet çağrısı: Türkiye İşçi Partisi, Can Atalay için özgürlük istendi

Bolu’da Can Atalay İçin Özgürlük Talebi

Bolu’da Kardelen Meydanı’nda toplanan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Bolu il örgütü, Gezi Parkı davası tutuklusu ve 2023 seçimlerinde milletvekili seçilen avukat Can Atalay için adalet çağrısında bulundu. Eylemde, "Halkın vekili tutsak edilemez", "Can Atalay’a özgürlük", "Hatay vekilini istiyor", "Gençler için adalet istiyoruz" ve "Atanamayan öğretmenler için adalet istiyoruz" şeklinde sloganlar atıldı.

Zeynep Dinç: "Herkes İçin Adalet İstiyoruz"

Eylemin sözcüsü Zeynep Dinç, yaptığı konuşmada, “10 yıl önce Soma’da katledilen madencilerin avukatı Can Atalay için adalet istiyoruz” dedi. Dinç, eylemin sadece Can Atalay için değil, tutuklanan gazeteciler, avukatlar, katledilen kadınlar, geleceği yok edilmiş gençler ve sürekli kemer sıkması istenen halk için de gerçekleştirildiğini belirtti. “Özgürlüklerimiz ve haklarımız pazarlık konusu değildir” şeklinde konuştu.

"Tasarruf Edemeyiz"

Zeynep Dinç, Taksim’i savunanların tutsak edilmesine ve halkı yoksullaştıran kişilerle pazarlık yapmayacaklarını ifade etti. “Temel haklarımızdan, eğitimimizden, adaletten, çocuklarımızın ekmek parasından, eğitiminden tasarruf etmeyeceğiz. Ülkeyi koca bir cezaevine çevirenlere hep birlikte meydan okumak için bir kez daha bir aradayız” dedi.

"Bu Mesele Parti Meselesi Değil"

Adalete susamış, hakları elinden alınmış herkesin yanında olduklarını belirten Dinç, meselenin bir parti meselesi değil, hak ve adalet meselesi olduğunu vurguladı. “Seçilmiş bir milletvekili bir yıldır tutsak ediliyor. Hakları yenilen her konu için bir bir kazanacağız. Hak kazanacak, adalet kazanacak” ifadeleriyle konuşmasını tamamladı.

Can Atalay İçin Adalet Talebi Sürüyor

Bolu’daki eylemde, Gezi Parkı davasında tutuklu olan Can Atalay’ın serbest bırakılması için adalet çağrısı yapıldı. Türkiye İşçi Partisi’nin organize ettiği eylemde, vatandaşlar Can Atalay ve diğer mağdurlar için adalet talep etti. Zeynep Dinç, hak ve özgürlüklerin pazarlık konusu yapılamayacağını vurgulayarak, ülkede adaletin sağlanması için mücadele etmeye devam edeceklerini belirtti.