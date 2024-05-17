17 May 2024 - 08:00- Güncel G:

Artan emlak fiyatları ve faiz oranları emlak piyasasını kötü etkiliyor

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TÜGEM Bolu Temsilcisi ve Emlak Uzmanı İlyas Özçelik, artan emlak fiyatları ve yüksek faiz oranlarının müteahhitleri ve vatandaşları endişelendirdiğini, müstakil evlere olan talebin arttığını belirtiyor.

Artan emlak fiyatları ve faiz oranları emlak piyasasını kötü etkiliyor mask
Artan emlak fiyatları ve faiz oranları emlak piyasasını kötü etkiliyor
Artan emlak fiyatları ve faiz oranları emlak piyasasını kötü etkiliyor
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Emlak Piyasasında Durgunluk

Artan emlak fiyatları ve faiz oranları emlak piyasasını kötü etkiliyor

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bolu Temsilcisi İlyas Özçelik, son dönemde emlak piyasasında yaşanan durgunluğu değerlendirdi. Özellikle pandemi ve depremler sonrası müşterilerin müstakil konutlara yönelmesine rağmen, yüksek maliyetler nedeniyle satışların beklentilerin altında kaldığını ifade etti. İnşaat maliyetlerindeki sürekli artış, malzeme fiyatlarındaki yükseliş ve arsa fiyatlarının artması, konut maliyetlerini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor. İşçilik maliyetlerindeki artış da bu yüksek fiyatların bir başka sebebi. Bu durum, vatandaşın alım gücünü zorluyor ve piyasada bir durgunluk yaratıyor.

Müstakil Evlere Olan Talep Artıyor

Artan emlak fiyatları ve faiz oranları emlak piyasasını kötü etkiliyor

Özçelik, ortalama ve çok lüks olmayan müstakil ev fiyatlarının 8 -10 milyon TL'ye ulaştığını belirterek, vatandaşların güvenli ve müstakil bir yaşam arzusunun fiyatları yukarı çektiğini vurguladı. Ancak yüksek fiyatlar, müşterilerin bu tür evlere olan erişimini zorlaştırıyor. Bankalardan uygun kredi imkanlarının olmaması da nakit parası olan müşterilerin dışında, ev sahibi olmak isteyenlerin önünde bir engel teşkil ediyor.

Faiz Oranları Yatırım Tercihlerini Değiştiriyor

Artan emlak fiyatları ve faiz oranları emlak piyasasını kötü etkiliyor

Nakit parası olan vatandaşların, yüksek faiz oranları nedeniyle parasını konut yatırımından ziyade bankalarda değerlendirmeyi tercih ettikleri gözlemleniyor. Özçelik, "Bir vatandaşın 7-8 milyon lirası varsa ve faiz hassasiyeti yoksa, bu parayı bankaya koyarak 500-600 bin lira kazanç sağlayabilir. Bu durum, konut alımını daha da zorlaştırıyor," dedi. Bu, piyasada hem nakit sıkıntısı çekenler için kredi olmaması hem de parası olanlar için para değerinin yüksek olması nedeniyle bir talep durgunluğuna yol açıyor.

Hem Alıcı Hem Satıcı Zor Durumda

Artan emlak fiyatları ve faiz oranları emlak piyasasını kötü etkiliyor

Emlak Uzmanı Özçelik, hem alıcının hem de satıcının zor durumda olduğunu ifade ederek, müteahhitlerin de maliyet artışlarından memnun olmadığını dile getirdi. Sektördeki meslektaşlarının daha uygun maliyetler ve enflasyonun düşmesini arzu ettiklerini, müteahhitlerin vatandaşları uygun fiyatlı ev sahibi yapma isteğinin çok yüksek olduğunu belirtti. Müteahhitlerin, vatandaşın sandığından çok daha fazla uygun fiyatlı konut sunma arzusunda olduklarını vurguladı.

Müstakil Evlerin Cazibesi Artıyor

Bolu'daki vatandaşlar, müstakil evlerin daha güzel ve güvenilir olduğunu, insanların artık şehir merkezinden uzaklaşmak ve müstakil evlerde yaşamak istediklerini belirtiyor. Müstakil bir evde yaşamanın, bir apartmanda yaşamakla aynı şey olmadığını ifade ediyorlar. Bu talep, piyasada müstakil evlere olan ilginin artmasına neden oluyor, ancak yüksek fiyatlar ve faiz oranları bu talebi karşılamakta zorlanıyor.

# yol, Yaşam

17 May 2024 - 08:00 - Güncel

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