17 May 2024 - 09:00- Güncel G:

2024 Kurban Bayramı öncesi Bolu’da kurbanlık fiyatları belli oldu

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2024 Kurban Bayramı yaklaştıkça, kurbanlık fiyatları merak konusu olmaya başladı. Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan, yaptığı açıklamada 2024 yılı kurbanlık fiyatlarını duyurdu.

2024 Kurban Bayramı öncesi Bolu’da kurbanlık fiyatları belli oldu mask
2024 Kurban Bayramı öncesi Bolu’da kurbanlık fiyatları belli oldu
2024 Kurban Bayramı öncesi Bolu’da kurbanlık fiyatları belli oldu
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Bolu Ziraat Odası Başkanı Çetin Özkoparan 2024 Kurban Bayramı öncesi Bolu’da kurbanlık fiyatlarını açıkladı. Bu yıl büyükbaş hayvan hisselerinin fiyatları 20 bin ile 25 bin lira arasında değişiyor. Küçükbaş kurbanlıkların fiyatları ise 10 bin ile 15 bin lira arasında. Bu fiyat aralıkları, geçen yıla oranla artış gösterdi.

Büyükbaş kurbanlık fiyatları

2024 Kurban Bayramı öncesi Bolu’da kurbanlık fiyatları belli oldu

Çetin Özkoparan, büyükbaş hayvanların hisse fiyatlarının20 bin ila 25 bin lira arasında değiştiğini belirtti. Bu artışın, yem maliyetlerindeki yükseliş ve genel ekonomik şartlardan kaynaklandığını açıkladı. Özkoparan, vatandaşların kurbanlık alırken dikkatli olması gerektiğini ve kaliteli, sağlıklı hayvanları tercih etmelerini önerdi.

Küçükbaş kurbanlıkların durumu

2024 Kurban Bayramı öncesi Bolu’da kurbanlık fiyatları belli oldu

Küçükbaş kurbanlıklar için belirlenen fiyatlar da dikkat çekici. Özkoparan, küçükbaş hayvanların 10 bin ila 15 bin lira arasında satıldığını belirtti. Küçükbaş kurbanlıklarda da büyükbaşlarda olduğu gibi fiyatların artmasının nedeninin yem ve bakım maliyetlerindeki artış olduğu ifade edildi. Özkoparan, küçükbaş kurbanlıkların da sağlık kontrollerinin yapılmış olmasına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Bolu Hayvan Pazarı'nda hareketlilik2024 Kurban Bayramı öncesi Bolu’da kurbanlık fiyatları belli oldu

Bolu Hayvan Pazarı'nda şimdiden hareketliliğin başladığını söyleyen Çetin Özkoparan, pazarda yoğun bir hazırlık sürecinin olduğunu belirtti. Hayvan yetiştiricileri, kurbanlık hayvanlarını en iyi şekilde sunabilmek için çalışıyorlar. Pazarda, hem büyükbaş hem de küçükbaş kurbanlıklar için yoğun bir talep olduğu gözlemleniyor.

Kurbanlık alırken dikkat edilmesi gerekenler2024 Kurban Bayramı öncesi Bolu’da kurbanlık fiyatları belli oldu

Çetin Özkoparan, kurbanlık hayvan alırken dikkat edilmesi gereken hususlara da değindi. Vatandaşların, kurbanlık hayvanların sağlık belgelerini ve aşı karnelerini kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. Ayrıca, hayvanların yaşlarının ve fiziksel durumlarının da uygun olması gerektiğini ifade etti. Sağlıklı ve uygun yaşta olmayan hayvanların kurban edilmesinin dinen ve sağlık açısından uygun olmadığını hatırlattı.

Kurban Bayramı öncesi hazırlıklar

Kurban Bayramı öncesi, hem hayvan yetiştiricileri hem de vatandaşlar için yoğun bir hazırlık süreci yaşanıyor. Özkoparan, bu süreçte hayvanların doğru bir şekilde beslenmesi ve bakımlarının yapılması gerektiğini belirtti. Ayrıca, kurbanlık satış yerlerinin hijyen koşullarına uygun olması gerektiğini vurguladı. Bu hazırlıkların, bayramın huzurlu ve sorunsuz geçmesi için önemli olduğunu ifade etti.

Kurban Bayramı ve ekonomiye katkısı2024 Kurban Bayramı öncesi Bolu’da kurbanlık fiyatları belli oldu

Kurban Bayramı'nın, ekonomiye de önemli katkıları olduğunu belirten Çetin Özkoparan, özellikle hayvancılık sektörünün bu dönemde canlandığını söyledi. Kurbanlık satışlarından elde edilen gelirlerin, hayvan yetiştiricilerine büyük destek sağladığını ve bu gelirlerin ekonomiye de olumlu yansıdığını ifade etti. Özkoparan, vatandaşların bilinçli alışveriş yaparak hem kendilerine hem de ekonomiye katkıda bulunabileceklerini belirtti.

# Sağlık, destek, durumu

17 May 2024 - 09:00 - Güncel

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