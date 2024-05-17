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İstanbul’un manevi fatihi Göynük’te 34. kez anılacak. Akşemseddin Hazretleri’ni anma günleri başlıyor

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Sakin şehir yılın o gününde sessizliğini bozuyor. Bolunun Göynük ilçesinde yılın o günü mehteran sesleri yükseliyor. İstanbul’un manevi fatihi Göynük’te 34. kez anılacak. Akşemseddin Hazretleri’ni anma günleri başlıyor

İstanbul’un manevi fatihi Göynük’te 34. kez anılacak. Akşemseddin Hazretleri’ni anma günleri başlıyor mask
İstanbul’un manevi fatihi Göynük’te 34. kez anılacak. Akşemseddin Hazretleri’ni anma günleri başlıyor
İstanbul’un manevi fatihi Göynük’te 34. kez anılacak. Akşemseddin Hazretleri’ni anma günleri başlıyor
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Bolu ilinin ilçesi Göynükte 34. Geleneksel Akşemseddin Hazretlerini anma günleri başlıyor. Göynük Belediye Başkanı Ali Oral tarihi ve programı açıkladı. Bu sene 26 Mayıs ta yapılacak törene dair hazırlıklara başlandı.

Önce kabir ziyareti sonra tören

İstanbul’un manevi fatihi Göynük’te 34. kez anılacak. Akşemseddin Hazretleri’ni anma günleri başlıyor

Bolu’nun Göynük ilçesinde 33 yıldır gelenek haline gelmiş Akşemseddin Hazretleri Anma günlerinin 34’sü için hazırlıklara başlanıldı. Fatih Sultan Mehmet’in hocası ve İstanbul’un manevi fatihi olarak bilinen alimin anma törenine her yıl ülkenin dört tarafından ziyaretçiler geliyor. Misafirler önce Akşemseddin Hazretlerinin kabrini ziyaret edip sonrasında ise törene katılıyorlar.

Başkan Ali Oral açıkladıİstanbul’un manevi fatihi Göynük’te 34. kez anılacak. Akşemseddin Hazretleri’ni anma günleri başlıyor

Bu sene de Bolu Valiliği himayesinde Göynük Belediye Başkanlığı ve Göynük Kaymakamlığı gözetiminde Akşemseddin Hazretleri Vakfı tarafından gerçekleştirilecek törene dair program Göynük Belediye Başkanı Ali Oral tarafından açıklandı.  Anma töreni 26 Mayıs Pazar günü belediye önünde gerçekleşecek törenin programı ise şöyle. Saat 11.00 da Ömer Sikkin Hazretleri Türbesi önünden mehteran eşliğinde belediye önüne yürüyüş, saygı duruşu, istiklal marşı, açılış konuşmaları, protokol konuşmaları, ilahi ekibi ve semazen gösterileri, mehter gösterileri ile anma töreni sonlanacak.

Mevlit programı da yapılacakİstanbul’un manevi fatihi Göynük’te 34. kez anılacak. Akşemseddin Hazretleri’ni anma günleri başlıyor

Mevlit programı ise saat 10.30 da başlayıp 13.00 da Gazi Süleyman Paşa Camiinde gerçekleşecek. Törene gelen misafirlerimiz için ise Hamam önü Meydanında yemek ikramı yapılacak. Tüm halkımıza duyurulur şeklinde açıklandı. Törenle ilgili daha detaylı bilgi almak isteyenler Göynük Belediyesi web sitesinden ve sosyal medya hesaplarından tören davetiyesine ulaşabilir.

# belediye, Bolu Valiliği, sosyal medya

17 May 2024 - 10:00 - Güncel

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