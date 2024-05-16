Şanlıurfa merkezli terör operasyonu: 3 tutuklama

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube(TEM) ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve örgüt üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 8 şüpheli saklandıkları adresler tespit edildi.
Ekiplerce Şanlıurfa, İstanbul, Mersin, Konya, Sakarya ve Bolu'daki adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 10 dijital materyal ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü e tutuklandı, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Suriye ve Irak uyruklu diğer 4 şüphelinin ise sınır dışı edilmesine karar verildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.