Valilerden öğrencilere tecrübe aktarımı!

Programa; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı, Akçakoca Kaymakamı Mustafa Can, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak ile protokol üyeleri, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Dr. Hülya Kaya’nın kamu hizmetinde gösterdiği başarılı kariyeri ve topluma katkılarıyla tanındığını belirterek, kendisinin paylaşacağı değerli bilgi ve tecrübelerinden faydalanacak öğrencilerin daha donanımlı bireyler olacağına inandığını söyleyerek Kaya’ya teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Akif Çarkçı’nın yönetimindeki söyleşide Yalova Valisi Dr. Hülya Kaya, eğitim ve kariyer hayatından söz ederek hemşirelik ile meslek hayatına başladığını ifade etti. Hemşirelikten kaymakamlığa ve valiliğe geçiş süresinde yaşadığı tecrübeleri paylaşan Kaya, öğrenme istediğinin hiç bitmediğini ve yaptığı işlerin üzerine yeni şeyler katmak istediğini dile getirdi. Lisans eğitimi sonrası lisans üstü eğitim de aldığını söyleyen Dr. Hülya Kaya, yabancı dil öğrenmenin ve geliştirmenin önemi üzerinde durdu.

Söyleşide Düzce Valisi Selçuk Aslan ise, kaymakamlıktan valiliğe uzanan mesleki yaşamında yaşadığı deneyimler, gösterdiği hizmetler ve edindiği birikimleri öğrencilerimize aktardı. Valilik ve kaymakamlığın itibarlı ve kariyerli meslek olduğunu, milletten en fazla dua alan mesleklerin başında geldiğini dile getiren Aslan, öğrencilerden gelen soruları yanıtlayarak sözlerini sonlandırdı.

Program, Rektör Sözbir tarafından Hülya Kaya ve Selçuk Aslan’a hediye takdiminin ardından sona erdi.