Yeni İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun göreve başladı

Kenan Coşkun, emekliye ayrılan Hüseyin Kazlı'nın ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne atandı. Coşkun'un tecrübesi ve vizyonu, Bolu'nun yangın güvenliği standartlarını yükseltecek.

Kenan Coşkun'un tecrübeleri ve geçmişi

Kenan Coşkun, 2005-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü Şişli Bölge Grup Amirliğinde görev yaptı. Bu süreçte 9 yıl boyunca kurtarma ve yangın personeli olarak başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. İstanbul'daki deneyimleri, Coşkun'un yangınla mücadeledeki uzmanlığını pekiştirdi.

Bolu Belediyesi'nde başarılı geçmiş

2014 yılında Bolu Belediyesi'ne atanan Coşkun, burada Grup Amiri olarak görev yapmaya başladı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde geçirdiği yıllar boyunca, birçok kritik görevde yer aldı ve başarılı operasyonlara imza attı. Coşkun'un liderliği altında, itfaiye ekibi birçok zor durumun üstesinden geldi.

Hüseyin Kazlı'nın emekliliği

Hüseyin Kazlı, uzun yıllar boyunca Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde hizmet verdikten sonra emekliye ayrıldı. Kazlı, görev süresi boyunca birçok yangın ve kurtarma operasyonunda önemli rol oynadı. Bolu halkı, Kazlı'nın özverili çalışmalarını her zaman minnetle hatırlayacak.

Kenan Coşkun'un hedefleri

Kenan Coşkun, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeki yeni görevi için çeşitli hedefler belirledi. Öncelikli hedefleri arasında itfaiye ekibinin eğitim seviyesini yükseltmek ve yangın güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek yer alıyor. Coşkun, Bolu'nun yangın güvenliği standartlarını daha da ileriye taşımak için çalışacak.

Bolu İtfaiyesi'nde Yeni Dönem

Bolu Belediyesi, Kenan Coşkun'un yeni müdür olarak atanmasıyla birlikte büyük bir değişim sürecine girdi. Coşkun'un getireceği yenilikler ve uygulamalar merakla bekleniyor. Bolu halkı, yeni müdürlerinin liderliğinde itfaiye teşkilatının daha etkin ve verimli çalışacağına inanıyor.

Kenan Coşkun'un liderliğinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, daha güvenli bir geleceğe doğru adımlar atmaya hazırlanıyor. Coşkun'un tecrübesi ve vizyonu, Bolu'nun yangın güvenliği konusundaki standartlarını yükseltmeye devam edecek. Bolu halkı, yeni müdürleri ile birlikte daha güvenli bir şehirde yaşamayı umut ediyor.