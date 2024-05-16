16 May 2024 - 17:02- Güncel G:

Yeni İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun göreve başladı

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde önemli bir değişiklik yaşandı. Emekliye ayrılan Hüseyin Kazlı'nın yerine Kenan Coşkun atandı. Coşkun, uzun yıllardır yangın ve kurtarma alanında edindiği tecrübelerle yeni görevine hazır olduğunu belirtti. Bolu halkı, yeni müdürlerinin liderliğinde daha güvenli günler için umutlu.

Yeni İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun göreve başladı mask
Yeni İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun göreve başladı
Yeni İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun göreve başladı
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Kenan Coşkun, emekliye ayrılan Hüseyin Kazlı'nın ardından Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne atandı. Coşkun'un tecrübesi ve vizyonu, Bolu'nun yangın güvenliği standartlarını yükseltecek.

Yeni İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun göreve başladı

Kenan Coşkun'un tecrübeleri ve geçmişi

Kenan Coşkun, 2005-2014 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Müdürlüğü Şişli Bölge Grup Amirliğinde görev yaptı. Bu süreçte 9 yıl boyunca kurtarma ve yangın personeli olarak başarılı çalışmalar gerçekleştirdi. İstanbul'daki deneyimleri, Coşkun'un yangınla mücadeledeki uzmanlığını pekiştirdi.

Yeni İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun göreve başladı

Bolu Belediyesi'nde başarılı geçmiş

2014 yılında Bolu Belediyesi'ne atanan Coşkun, burada Grup Amiri olarak görev yapmaya başladı. Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde geçirdiği yıllar boyunca, birçok kritik görevde yer aldı ve başarılı operasyonlara imza attı. Coşkun'un liderliği altında, itfaiye ekibi birçok zor durumun üstesinden geldi.

Yeni İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun göreve başladı

Hüseyin Kazlı'nın emekliliği

Hüseyin Kazlı, uzun yıllar boyunca Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nde hizmet verdikten sonra emekliye ayrıldı. Kazlı, görev süresi boyunca birçok yangın ve kurtarma operasyonunda önemli rol oynadı. Bolu halkı, Kazlı'nın özverili çalışmalarını her zaman minnetle hatırlayacak.

Yeni İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun göreve başladı

Kenan Coşkun'un hedefleri

Kenan Coşkun, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ndeki yeni görevi için çeşitli hedefler belirledi. Öncelikli hedefleri arasında itfaiye ekibinin eğitim seviyesini yükseltmek ve yangın güvenliği konusunda halkı bilinçlendirmek yer alıyor. Coşkun, Bolu'nun yangın güvenliği standartlarını daha da ileriye taşımak için çalışacak.

Yeni İtfaiye Müdürü Kenan Coşkun göreve başladı

Bolu İtfaiyesi'nde Yeni Dönem

Bolu Belediyesi, Kenan Coşkun'un yeni müdür olarak atanmasıyla birlikte büyük bir değişim sürecine girdi. Coşkun'un getireceği yenilikler ve uygulamalar merakla bekleniyor. Bolu halkı, yeni müdürlerinin liderliğinde itfaiye teşkilatının daha etkin ve verimli çalışacağına inanıyor.

Kenan Coşkun'un liderliğinde Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, daha güvenli bir geleceğe doğru adımlar atmaya hazırlanıyor. Coşkun'un tecrübesi ve vizyonu, Bolu'nun yangın güvenliği konusundaki standartlarını yükseltmeye devam edecek. Bolu halkı, yeni müdürleri ile birlikte daha güvenli bir şehirde yaşamayı umut ediyor.

# Bolu Belediyesi, eğitim

16 May 2024 - 17:02 Bolu/ Bolu- Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ELMALIKTA SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 17 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2090 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Elmalıkta Villa Arsası

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2966 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL