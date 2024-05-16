16 May 2024 - 20:12- Spor G:

Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi

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Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Boluspor'u 2-0 yenerek tur atladı. Celal Dumanlı ve Haqi’nin attığı goller, Bodrum FK’ya play-off yarı finalini getirdi.

Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi mask
Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi
Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi
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Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi

Bodrum FK, play-off'ta ilk turu geçti

Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-off 1. Turu'nda Boluspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu iki golle adını bir üst tura yazdırdı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren isimler, 80. dakikada Celal ve 90+2. dakikada Haqi Osman oldu. Bodrum FK, yarı finalde Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi

Maçtan dakikalar

30. Dakika: Bodrum FK'nın atağında ceza sahasına yapılan ortada Musah Mohammed’in kafa vuruşu direkten döndü.
70. Dakika: Oulare’nin sert vuruşunu kaleci Sousa kurtardı.
79. Dakika: Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın sert şutu kalecide kaldı.
80. Dakika: Şık çalımlarla ceza sahasına giren Burak, pasını Celal’e verdi. Celal’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşla top ağlara gitti. 1-0
90+7. Dakika: Samet'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Haqi, şutunu çekti ve top filelere gitti. 2-0
Hakemler: Çağdaş Atalay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi

Bodrum FK

Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (dk. 94 Haqi), Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (dk. 64 Celal), Cenk, Burak (dk. 89 Pedro)

Yedekler: Bahri, Ali Eren, Ege, Omar, Tunahan, Pedro, Mustafa, Furkan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi

Boluspor

Çağlar, Posmac, Oğuz, Berk, Petar, Naby (dk. 87 Camara), Onur, Vusal (dk. 71 Hakan), Junior, Daniel, Batuhan (dk. 87 Tunahan)

Yedekler: İsmail, Kubilay, İshak, Kerem, Hüsamettin, Abdoulaye, Anıl

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi

Goller

Celal Dumanlı (dk. 80), Haqi (dk. 90+7) (Bodrum FK)

Sarı Kartlar

Naby, Petar (Boluspor), Kenan, Ali (Bodrum FK)

# Yalçın Koşukavak

16 May 2024 - 20:12 - Spor

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Pilavcı Kazım - Kaç Yıldır güçlü transferler ile tehlikeli bölgelerde gezdik tüm ekibi teknik kadroyu kutluyoruz teşekkür ediyoruz sağolun varolun

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 21:07
01

Bolulu - Rakip takıma karşı hiçbir etkinlik gösteremedi. 18. yılda 1. Lige devam.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 16 Mayıs 20:38

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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