Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi

Bodrum FK, play-off'ta ilk turu geçti

Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-off 1. Turu'nda Boluspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu iki golle adını bir üst tura yazdırdı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren isimler, 80. dakikada Celal ve 90+2. dakikada Haqi Osman oldu. Bodrum FK, yarı finalde Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

Maçtan dakikalar

30. Dakika: Bodrum FK'nın atağında ceza sahasına yapılan ortada Musah Mohammed’in kafa vuruşu direkten döndü.

70. Dakika: Oulare’nin sert vuruşunu kaleci Sousa kurtardı.

79. Dakika: Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın sert şutu kalecide kaldı.

80. Dakika: Şık çalımlarla ceza sahasına giren Burak, pasını Celal’e verdi. Celal’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşla top ağlara gitti. 1-0

90+7. Dakika: Samet'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Haqi, şutunu çekti ve top filelere gitti. 2-0

Hakemler: Çağdaş Atalay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı

Bodrum FK

Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (dk. 94 Haqi), Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (dk. 64 Celal), Cenk, Burak (dk. 89 Pedro)

Yedekler: Bahri, Ali Eren, Ege, Omar, Tunahan, Pedro, Mustafa, Furkan

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Boluspor

Çağlar, Posmac, Oğuz, Berk, Petar, Naby (dk. 87 Camara), Onur, Vusal (dk. 71 Hakan), Junior, Daniel, Batuhan (dk. 87 Tunahan)

Yedekler: İsmail, Kubilay, İshak, Kerem, Hüsamettin, Abdoulaye, Anıl

Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak

Goller

Celal Dumanlı (dk. 80), Haqi (dk. 90+7) (Bodrum FK)

Sarı Kartlar

Naby, Petar (Boluspor), Kenan, Ali (Bodrum FK)