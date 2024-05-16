Boluspor, 2 golle kaybetti, Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finaline yükseldi

Bodrum FK, play-off'ta ilk turu geçti
Trendyol 1. Lig Play-off Çeyrek Finali'nde Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor’u 2-0 yenerek yarı finale yükseldi. Bodrum FK, Trendyol 1. Lig Play-off 1. Turu'nda Boluspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip, son dakikalarda bulduğu iki golle adını bir üst tura yazdırdı. Yeşil-beyazlılara galibiyeti getiren isimler, 80. dakikada Celal ve 90+2. dakikada Haqi Osman oldu. Bodrum FK, yarı finalde Ahlatcı Çorum FK - Kocaelispor eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.
Maçtan dakikalar
30. Dakika: Bodrum FK'nın atağında ceza sahasına yapılan ortada Musah Mohammed’in kafa vuruşu direkten döndü.
70. Dakika: Oulare’nin sert vuruşunu kaleci Sousa kurtardı.
79. Dakika: Ceza sahası içinde topla buluşan Kenan’ın sert şutu kalecide kaldı.
80. Dakika: Şık çalımlarla ceza sahasına giren Burak, pasını Celal’e verdi. Celal’in sağ çaprazdan yaptığı vuruşla top ağlara gitti. 1-0
90+7. Dakika: Samet'in ara pasında soldan ceza sahasına giren Haqi, şutunu çekti ve top filelere gitti. 2-0
Hakemler: Çağdaş Atalay, Bilal Gölen, Abdullah Uğur Sarı
Bodrum FK
Diogo Sousa, Süleyman, Samet, Kenan (dk. 94 Haqi), Ahmet, Üzeyir, Musah, Ali, Gökdeniz (dk. 64 Celal), Cenk, Burak (dk. 89 Pedro)
Yedekler: Bahri, Ali Eren, Ege, Omar, Tunahan, Pedro, Mustafa, Furkan
Teknik Direktör: İsmet Taşdemir
Boluspor
Çağlar, Posmac, Oğuz, Berk, Petar, Naby (dk. 87 Camara), Onur, Vusal (dk. 71 Hakan), Junior, Daniel, Batuhan (dk. 87 Tunahan)
Yedekler: İsmail, Kubilay, İshak, Kerem, Hüsamettin, Abdoulaye, Anıl
Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak
Goller
Celal Dumanlı (dk. 80), Haqi (dk. 90+7) (Bodrum FK)
Sarı Kartlar
Naby, Petar (Boluspor), Kenan, Ali (Bodrum FK)
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Pilavcı Kazım - Kaç Yıldır güçlü transferler ile tehlikeli bölgelerde gezdik tüm ekibi teknik kadroyu kutluyoruz teşekkür ediyoruz sağolun varolun
Bolulu - Rakip takıma karşı hiçbir etkinlik gösteremedi. 18. yılda 1. Lige devam.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.