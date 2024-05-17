Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Çok kıymetli bir sezondu” 

Boluspor, Trendyol 1. Lig Play-Off ilk tur maçında, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Üst tur umutlarını yeşerten bu önemli karşılaşmada Boluspor, rakibi karşısında 2-0’lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maçın sonunda Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yaşananları ve takımının performansını değerlendirdi.
Yalçın Koşukavak'tan açıklamalar
Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçın hemen ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Rakip takım Bodrum FK’yı tebrik eden Koşukavak, "Bodrumspor’u tebrik ederim, Play-Off yolunda başarılar dilerim," dedi ve ekledi: "Bizim kadromuz ve ekonomik bütçemiz, Play-Off’ta yer alan diğer takımların biraz altında. Ancak bu durum mücadelemizi etkilemedi. Daha önce birçok kez karşılaştığımız Bodrumspor ile evimizde 2-1 kazanmıştık, burada ise maçı berabere bitirebilirdik."
“Sahada net bir oyun yoktu”
Koşukavak, sahada sergilenen oyundan ötürü gerçekçi bir değerlendirme yapmanın zor olduğunu belirterek, "Sahada net bir oyun yoktu diyebilirim. Üzüldüğüm konu ise, kendi sahamızda, top bizdeyken rakibin fiziksel olarak düşük performans sergileyip baskı yapamamasına rağmen, gereksiz yere uzun top kullanmamızdı," şeklinde konuştu.
Boluspor için değerli bir sezonun sonu
Yalçın Koşukavak, sezondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim açımızdan çok kıymetli bir sezondu. Oyuncularımız elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum," dedi.
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Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.