Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak: “Çok kıymetli bir sezondu” 

Boluspor, Trendyol 1. Lig Play-Off ilk tur maçında, deplasmanda Bodrum FK ile karşı karşıya geldi. Üst tur umutlarını yeşerten bu önemli karşılaşmada Boluspor, rakibi karşısında 2-0’lık bir mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Maçın sonunda Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, yaşananları ve takımının performansını değerlendirdi.

Yalçın Koşukavak'tan açıklamalar

Boluspor'un teknik direktörü Yalçın Koşukavak, maçın hemen ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Rakip takım Bodrum FK’yı tebrik eden Koşukavak, "Bodrumspor’u tebrik ederim, Play-Off yolunda başarılar dilerim," dedi ve ekledi: "Bizim kadromuz ve ekonomik bütçemiz, Play-Off’ta yer alan diğer takımların biraz altında. Ancak bu durum mücadelemizi etkilemedi. Daha önce birçok kez karşılaştığımız Bodrumspor ile evimizde 2-1 kazanmıştık, burada ise maçı berabere bitirebilirdik."

“Sahada net bir oyun yoktu”

Koşukavak, sahada sergilenen oyundan ötürü gerçekçi bir değerlendirme yapmanın zor olduğunu belirterek, "Sahada net bir oyun yoktu diyebilirim. Üzüldüğüm konu ise, kendi sahamızda, top bizdeyken rakibin fiziksel olarak düşük performans sergileyip baskı yapamamasına rağmen, gereksiz yere uzun top kullanmamızdı," şeklinde konuştu.

Boluspor için değerli bir sezonun sonu

Yalçın Koşukavak, sezondan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bizim açımızdan çok kıymetli bir sezondu. Oyuncularımız elinden geleni yaptı, hepsini tebrik ediyorum," dedi.