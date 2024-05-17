Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir: “Son anda play-off’a kalan bir rakiple oynadık”

Bodrum Futbol Kulübü Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Trendyol 1. Lig Play-Off ilk turunda aldıkları Boluspor galibiyeti sonrası yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Takımının gösterdiği performansı değerlendiren Taşdemir, geçmiş sezondaki başaramadıklarını bu yıl telafi etme konusunda iddialı konuştu.

Bodrum FK'nın kritik zaferi

Bodrum FK, sahasında karşılaştığı Boluspor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek Play-Off'larda bir üst tura yükseldi. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen Bodrum FK, maçın kontrolünü elinde tuttu.

“Oyuncularım buna izin vermedi”

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “ Sezon bittikten sonra, ligin ikinci yarısında iyi bir performans sergileyip son anda play-off’a kalan bir rakiple oynadık, bu rakipler genelde çok tehlikeli oluyor. Çünkü son anda o coşkuyu yakalıyorlar. Bunun bilincindeydik ama oyuncularım buna izin vermedi.

“Geçen sene başaramadığımızı bu sene başarabiliriz”

Geçen sene başaramadıklarını bu sene başarmak istediklerini belirten Bodrum FK teknik direktörü İsmet Taşdemir, “Maçın başından sonuna kadar hem hücumda hem de defansif anlamda çok doğrular yaptık. Hemen hemen pozisyon vermeden maçı kazanmayı bildik. Oyuncularımı canı gönülden tebrik ediyorum. Gerçekten 2. Lig'i de sayarsak 3 senedir hemen hemen aynı oyuncu grubu bize, camiamıza ve şehrimize çok güzellikler yaşattılar. 3 maçımız kaldı, Allah nasip ederse inşallah gelecek rakiple oynayacağımız 2 maçtan üstün ayrılabilirsek finale tekrar taşıyabiliriz. İnşallah üzerimize düşeni yapıp geçen sene başaramadığımızı bu sene başarabiliriz” dedi.