Bolu’da bir gecede iki yangın paniği

İtfaiye erken müdahale ile facia önledi

Bolu’da bir gece içerisinde meydana gelen iki farklı yangın, itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü. İki olayda da hızlı ve etkili müdahale, olası büyük felaketleri engelledi.

Semerkant Mahallesi'nde baca yangını

Bolu'nun Semerkant Mahallesi İmaret Sokak üzerinde yer alan 2 katlı ahşap evde, soba bacasında yangın çıktı. Ev sahibi Özkan U.'ya ait olan evde, bacanın içindeki kurumların tutuşması sonucu yangın başladığı belirtildi. Yangını fark eden ev sakinleri, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale ederek, tutuşan kurumları söndürdü ve bacada gerekli kontrolleri yaparak soğutma çalışması gerçekleştirdi. Erken müdahale sayesinde yangın büyümeden kontrol altına alındı.

İzzet Baysal Mahallesi'nde ocakta unutulan yemek yangına sebep oldu

Aynı gece, Bolu'nun İzzet Baysal Mahallesi Güzel Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinde başka bir yangın meydana geldi. Evde yemek pişiren N.A., yemeği ocakta unuttu ve yemeğin taşması sonucu mutfakta yangın çıktı. Dumanların mutfağı sarmasıyla yangını fark eden ev sakinleri, hızlıca yangına müdahale etti ve durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve polis ekipleri, yangının tamamen söndürüldüğünü ve duman tahliyesinin yapıldığını belirtti. Yangın sonrası evde gerekli kontroller yapılarak güvenlik önlemleri alındı.

İtfaiyenin hızlı ve etkili müdahalesi

Her iki olayda da itfaiye ekiplerinin hızlı ve etkili müdahalesi, olası büyük felaketleri önledi. Baca yangını ve ocakta unutulan yemek kaynaklı yangınlar, zamanında yapılan ihbarlar ve itfaiye ekiplerinin profesyonel müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Bu olaylar, yangın güvenliği ve dikkatli olmanın önemini bir kez daha gözler önüne serdi.