Vali başkanlık yaptı, yıllar sonra ilk toplantı gerçekleşti

Başkanlığını Vali Erkan Kılıç yaptığı Bolu il su kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahir Özcan, bölge müdürlüğü, il müdürleri ve sivil toplum temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşen Bolu İl Su Kurulu Toplantısı’nın ilkinde çok önemli kararlar alındı.

Sunumlar ve Önemli Konular Ele Alındı

Bu önemli toplantı, Bolu'nun su yönetimi konusunda atacağı adımları belirlemek amacıyla yapıldı. Toplantıda ilgili kurum yetkilileri tarafından kapsamlı sunumlar yapıldı. Su kaynaklarının korunması, su kalitesinin iyileştirilmesi, su kayıplarının önlenmesi ve su tasarrufu konularına ilişkin mevcut çalışmalar ve gelecekte yapılması planlanan projeler üzerinde duruldu. Bu konuların her biri, Bolu’nun sürdürülebilir su yönetimi hedeflerine ulaşması için büyük önem taşıyor.

Görevlendirmeler Yapıldı

Toplantı sonunda, alınan kararların etkin bir şekilde uygulanması ve değerlendirilmesi amacıyla çeşitli görevlendirmeler yapıldı. Bu görevlendirmeler, Bolu İl Su Kurulu'nun belirlediği hedeflere ulaşmasını sağlamak ve su yönetimi konusundaki iş birliğini güçlendirmek için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor.

Toplantıda, su kaynaklarının korunması, su kalitesinin artırılması ve su kayıplarının kontrolü gibi konuların yanı sıra, su tasarrufu için yürütülen ve planlanan çalışmalar ele alındı. Vali Erkan Kılıç başkanlığında toplanan kurulda, ilgili kurum yetkililerinin sunduğu bilgiler doğrultusunda alınan kararların takibi ve değerlendirilmesi için çeşitli görevlendirmeler yapıldı. Bu adımlar, Bolu’nun sürdürülebilir su yönetimi hedeflerine ulaşmasında önemli rol oynayacak.