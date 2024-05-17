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Bolu'da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 yılı etkinlikleri kapsamında Bolu İl Müftülüğünde Din Görevlileri arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmaları düzenlendi. İl birincisi Erdal Gökçeoğlu, bölge yarışmasına katılmaya hak kazandı.

Bolu'da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları mask
Bolu'da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları
Bolu'da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları
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Din görevlileri yarıştı

Bolu'da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2024 yılı Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri çerçevesinde, din görevlilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerini desteklemek amacıyla Bolu İl Müftülüğü’nde Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmaları düzenlendi. 14 Mayıs 2024 tarihinde Bolu İl Müftülüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen yarışmalarda, katılımcılar hünerlerini sergiledi.

İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş'ın Değerlendirmesi

Yarışmalara komisyon başkanlığı yapan Bolu İl Müftüsü Hüseyin Demirtaş, katılımcılara hitaben yaptığı konuşmada, “Kıymetli arkadaşlar, bizim gönlümüzde hepiniz birincisiniz. Bu yarışmalara katılımınız bile çok değerli. Hepinizi tebrik ediyor, meslek hayatınızda başarılar diliyorum” dedi.

Yarışmanın Kategorileri ve KatılımcılarBolu'da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları

Yarışmalar iki ayrı kategoride düzenlendi: Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma. Bolu İl Müftülüğüne bağlı merkez ve ilçe birincilerinin katıldığı yarışmalarda din görevlileri, mesleki yetkinliklerini sergileme fırsatı buldular. Yarışmalar, din görevlilerinin planlı çalışma alışkanlığı kazanmalarını ve özgüvenlerini artırmayı hedefliyor.

Hafızlık Yarışması İl Birincisi: Erdal GökçeoğluBolu'da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları

Yarışmalar sonucunda, Dörtdivan İlçe Müftülüğüne bağlı Hatipler Camii İmam Hatibi Erdal Gökçeoğlu, Erkek Din Görevlileri Hafızlık Yarışması’nda il birincisi oldu. Erdal Gökçeoğlu, bu başarısıyla bölge yarışmasına katılmaya ve ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Yarışmanın Ardından Hediye TakdimiBolu'da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları

Yarışmaların sonunda, katılımcılara çeşitli hediyeler takdim edildi. Yarışma, hediye takdiminin ardından sona erdi. Bolu Müftülüğünün düzenlediği bu etkinlik, din görevlilerinin mesleki gelişimine katkıda bulunurken, aynı zamanda manevi değerlerin yaşatılmasına da vesile oldu. Bu tür yarışmalar, din görevlilerinin mesleki ve kişisel gelişimlerine katkı sağlamanın yanı sıra, toplumsal birlik ve dayanışmayı da pekiştiriyor.

Din Görevlileri İçin Önemli Bir AdımBolu'da Din Görevlileri Arasında Hafızlık ve Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma yarışmaları

Bolu Müftülüğünün düzenlediği Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmaları, din görevlilerinin yeteneklerini sergilemeleri ve kendilerini geliştirmeleri için önemli bir fırsat sundu. Yarışmaya katılan tüm din görevlileri, bilgi ve becerilerini artırarak topluma daha iyi hizmet verme konusunda önemli adımlar attılar.

17 May 2024 - 10:30 - Güncel

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