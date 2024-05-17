ÖSYM, 18 Mayıs'ta 2 büyük sınav düzenliyor… TR-YÖS ve e-YÖKDİL sınavları

ÖSYM 18 Mayıs'ta iki büyük sınav düzenleyecek

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18 Mayıs Cumartesi günü Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı'nı (2024-TR-YÖS/1) gerçekleştirecek. Bu sınav, yurt içinde 17 ilde ve yurt dışında Lefkoşa dahil 33 ülkede, toplamda 60 sınav merkezinde uygulanacak. Sınav, Türkçe, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça ve Arapça dillerinde yapılacak ve 23 bin 999 aday katılım gösterecek.

Sınav içeriği ve görev alanlar

TR-YÖS sınavında adaylara Sayısal Yetenek Testi'nden 40 ve Temel Matematik Testi'nden 40 olmak üzere toplam 80 soru sorulacak. Sınavda yurt içi ve yurt dışında emniyet görevlileri de dahil olmak üzere 3 bin 793 kişi görev yapacak. Sınav sonuçları 14 Haziran'da açıklanacak ve bu tarihten itibaren sınavın geçerlilik süresi 2 yıl olacak.

Elektronik YÖKDİL Sınavı (e-YÖKDİL 2024/3)

Aynı gün, e-YÖKDİL 2024/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı da düzenlenecek. Bu sınav, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da gerçekleştirilecek. Sınava toplamda 4 bin 989 aday katılacak ve sınavda emniyet görevlileri dahil 208 kişi görev yapacak.

e-YÖKDİL sınav detayları

e-YÖKDİL sınavı 46 salonda saat 13.45'te başlayacak ve adaylara 80 soru için 180 dakika süre verilecek. Adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavın düzenleneceği illerdeki güvenlik ve sınav hazırlıkları tamamlanmış durumda.

ÖSYM'den yapılan açıklamada, her iki sınavın da sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi. Ayrıca, sınav görevlileri ve adaylara sınav kurallarına uyulması konusunda hatırlatmalar yapıldı.

Sınav sonuçları ve geçerlilik süresi

TR-YÖS sınav sonuçları 14 Haziran'da açıklanacak ve sonuçlar iki yıl süreyle geçerli olacak. e-YÖKDİL sınav sonuçları ise ilerleyen günlerde ÖSYM tarafından duyurulacak. Sınavların ardından yapılacak değerlendirmeler sonucunda adaylar, sınav sonuçlarına göre yerleştirme işlemlerine tabi tutulacak.

Adaylar için önemli hatırlatmalar

Adayların sınav günü yanlarında gerekli belgeleri bulundurmaları ve sınav saatinden önce sınav binalarında hazır olmaları önemle vurgulandı. Ayrıca, sınav öncesi ve sırasında uyulması gereken kurallar hakkında adaylara bilgilendirme yapıldı.