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Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay Mersin’e gidiyor…

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Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay'ın Mersin'e tayini çıktı. Doğanay, Bolu'da doğa yürüyüşlerinden futbol turnuvalarına kadar birçok etkinlikte aktif rol aldı. Bolu'ya atanacak yeni müdür merakla bekleniyor.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay Mersin’e gidiyor… mask
Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay Mersin’e gidiyor…
Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay Mersin’e gidiyor…
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Bolu'nun çalışkan müdürü Mersin'e gidiyor

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay Mersin’e gidiyor…

Bolu'da uzun yıllar boyunca başarılı çalışmalara imza atan İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Mersin'e tayin edildi. Doğanay, Bolu'da görev yaptığı süre boyunca halkla iç içe olup birçok projeyi hayata geçirmişti. Şimdi ise Mersin, onun enerjik ve üretken yaklaşımından faydalanacak.

Doğa yürüyüşlerinden futbol turnuvalarınaBolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay Mersin’e gidiyor…

Doğanay, klasik müdürlük anlayışının ötesine geçerek vatandaşlarla birlikte doğa yürüyüşlerine katıldı, şelalelerde yüzdü ve futbol turnuvalarında oyuncu olarak yer aldı. Bu etkinliklerde sadece katılımcı değil, aynı zamanda lider rolünü üstlenerek Bolu halkının takdirini kazandı. Doğanay'ın bu aktif ve samimi yaklaşımı, onu diğer müdürlerden ayıran en önemli özelliklerinden biriydi.

Bolu'da kültür ve turizm canlandıBolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay Mersin’e gidiyor…

Hakan Doğanay, Bolu'nun tüm ilçelerini gezerek ilçe kültür ve turizm müdürlüklerini faal hale getirdi. Kütüphaneleri canlandırarak daha fazla insanın bu mekanlardan faydalanmasını sağladı. Turizm Haftası'nda verdiği demeçlerle Bolu'nun turistik değerlerini ön plana çıkardı. Yedigöller, Abant, Gölcük ve Kartalkaya gibi yerlerin turist akınına uğramasında Doğanay'ın katkısı büyüktü.

Bolu'nun yeni müdürü kim olacak?

Hakan Doğanay'ın Mersin'e atanmasıyla birlikte Bolu'da yeni bir İl Kültür ve Turizm Müdürü arayışı başladı. Bolu halkı, Doğanay'ın yerini kimin alacağını merakla bekliyor. Yeni müdürün de Doğanay gibi üretken ve çalışkan olup olmayacağı en çok merak edilen konular arasında.

Mersin'de Hakan Doğanay dönemi

Mersin, Hakan Doğanay gibi dinamik ve çalışkan bir müdürü kazandığı için şanslı. Doğanay'ın Mersin'de de benzer projelere imza atması bekleniyor. Mersin'de de doğa yürüyüşlerine katılması, kütüphaneleri canlandırması ve yerel turizmi hareketlendirmesi umuluyor.

Bolu'nun kaybı, Mersin'in kazancıBolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay Mersin’e gidiyor…

Hakan Doğanay'ın Mersin'e atanması Bolu için büyük bir kayıp olarak değerlendiriliyor. Ancak Mersin, Doğanay'ın enerjisinden ve çalışkanlığından faydalanacak. Bolu halkı, yeni müdürün Doğanay'ın izinden gidip gitmeyeceğini yakından takip edecek.

Bolu'da yeni bir dönem başlıyor

Bolu, Hakan Doğanay'ın ardından yeni bir döneme giriyor. Bolu'da kültür ve turizm alanında yapılan çalışmaların devam etmesi ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için yeni müdürden büyük beklentiler var. Bolu halkı, yeni müdürün de en az Doğanay kadar çalışkan ve üretken olmasını umuyor.

# VAR, gölcük

17 May 2024 - 12:30 - Güncel

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