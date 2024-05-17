Yeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar

Her gün sabahın erken saatlerinde iş başı yapan enginar soyucuları, dakikalar içinde yüzlerce enginarı özenle soyarak asgari ücretin dört katı kadar aylık kazanç elde ediyor. Üç kişilik bu ekip, enginarın en taze ve lezzetli haliyle sofralara ulaşmasını sağlarken, bölgenin tarım ekonomisine de katkıda bulunuyor. Ömer Faruk Taşyürek, enginar soymanın kolay bir iş olmadığını ve inceliklerinin bulunduğunu belirterek, "Enginarları soyup sonrasında da kendi işlerimize bakıyoruz. Bu iş, elma veya patates soymaya benzemez. El emeği, dikkat ve tecrübe çok önemli" dedi.

Günlük enginar soyma maratonu

Taşyürek, günde yaklaşık bin ila bin 200 enginar soyduklarını belirtti. Bu zorlu işi yaparken psikolojinin de önemli olduğunu vurgulayan Taşyürek, "Bir dakikada ortalama 3 veya 4 enginar soyabiliyoruz. Bazen 5, 6 veya 7 olduğu da oluyor. Herkesin eli bu kadar yatkın değil. Türkiye'de 50 tane soyucu varsa, ancak 10'u bu kalitede soyabilir," diye konuştu.

Uzun yılların tecrübesi

Özgür Alkan ise bu işi 25 yıldır yaptığını ve işin yorucu olduğunu belirtti. "Sıkı bir tempo. Yorucu olduğu için kazancı da ona göre, çok şükür tatmin ediyor. Çalışma saatleri ve riski yüksek. 25 senedir bu kolum 6 ay boyunca dönüyor. Sevmeyen bir insan bu işi yapamaz. El becerisi olması lazım," dedi. Ayrıca, bıçakların kalitesinin de önemli olduğunu ekledi.

Genç nesil de iş başında

18 yaşındaki Yusuf Alkan ise bu işi severek yaptığını belirtti. "Bu işte görüp görülebilecek en genç nesil ben olabilirim," dedi. Genç yaşına rağmen tecrübeli ustalarla birlikte çalışarak işin inceliklerini öğreniyor.

Enginarın değeri ve piyasa fiyatları

Ekip tarafından özenle soyulan çanak enginarlar, marketlerde ve satış noktalarında perakende olarak satılıyor. Tanesi 50 ila 80 TL arasında alıcı bulan enginarlar, yüksek fiyatlarına rağmen talep görüyor. Enginarın sağlık açısından faydaları ve lezzeti, tüketicileri bu ürüne yönlendiriyor.

El emeği ve kalite

Ömer Faruk Taşyürek, enginar soyarken kullanılan bıçakların jiletten keskin olduğunu ve dikkatli olunmazsa ellerini kesebildiklerini belirtti. "Herkesin yapabileceği bir şey değil. El emeği, dikkat ve tecrübe çok önemli bu konuda. Kimse eline bıçağı alıp hemen ilk seferde bu kadar soyamaz," dedi. İşin zorluğuna rağmen, ekip kaliteli enginar soyumuyla tanınıyor.

Tarım ekonomisine katkı

Enginar soyucuları, sadece kendi kazançlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin tarım ekonomisine de katkıda bulunuyor. Özverili çalışmaları sayesinde, enginar üreticileri ürünlerini en iyi şekilde değerlendirebiliyor. Bu işin, tarım sektöründe önemli bir yeri var ve devamlılığı sağlanıyor.