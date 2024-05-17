17 May 2024 - 13:30- Güncel G:

Yeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar

ABONE OL Google News Sayfamız

Enginar soyucuları, her gün dakikalar içinde yüzlerce enginarı özenle soyarak asgari ücretin dört katı kadar kazanç elde ediyor. Bu zorlu işte dikkat, tecrübe ve el becerisi büyük önem taşıyor.

Yeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar mask
Yeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar
Yeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Her gün sabahın erken saatlerinde iş başı yapan enginar soyucuları, dakikalar içinde yüzlerce enginarı özenle soyarak asgari ücretin dört katı kadar aylık kazanç elde ediyor. Üç kişilik bu ekip, enginarın en taze ve lezzetli haliyle sofralara ulaşmasını sağlarken, bölgenin tarım ekonomisine de katkıda bulunuyor. Ömer Faruk Taşyürek, enginar soymanın kolay bir iş olmadığını ve inceliklerinin bulunduğunu belirterek, "Enginarları soyup sonrasında da kendi işlerimize bakıyoruz. Bu iş, elma veya patates soymaya benzemez. El emeği, dikkat ve tecrübe çok önemli" dedi.

Yeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar

Günlük enginar soyma maratonu

Yeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar

Taşyürek, günde yaklaşık bin ila bin 200 enginar soyduklarını belirtti. Bu zorlu işi yaparken psikolojinin de önemli olduğunu vurgulayan Taşyürek, "Bir dakikada ortalama 3 veya 4 enginar soyabiliyoruz. Bazen 5, 6 veya 7 olduğu da oluyor. Herkesin eli bu kadar yatkın değil. Türkiye'de 50 tane soyucu varsa, ancak 10'u bu kalitede soyabilir," diye konuştu.

Uzun yılların tecrübesiYeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar

Özgür Alkan ise bu işi 25 yıldır yaptığını ve işin yorucu olduğunu belirtti. "Sıkı bir tempo. Yorucu olduğu için kazancı da ona göre, çok şükür tatmin ediyor. Çalışma saatleri ve riski yüksek. 25 senedir bu kolum 6 ay boyunca dönüyor. Sevmeyen bir insan bu işi yapamaz. El becerisi olması lazım," dedi. Ayrıca, bıçakların kalitesinin de önemli olduğunu ekledi.

Genç nesil de iş başındaYeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar

18 yaşındaki Yusuf Alkan ise bu işi severek yaptığını belirtti. "Bu işte görüp görülebilecek en genç nesil ben olabilirim," dedi. Genç yaşına rağmen tecrübeli ustalarla birlikte çalışarak işin inceliklerini öğreniyor.

Enginarın değeri ve piyasa fiyatlarıYeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar

Ekip tarafından özenle soyulan çanak enginarlar, marketlerde ve satış noktalarında perakende olarak satılıyor. Tanesi 50 ila 80 TL arasında alıcı bulan enginarlar, yüksek fiyatlarına rağmen talep görüyor. Enginarın sağlık açısından faydaları ve lezzeti, tüketicileri bu ürüne yönlendiriyor.

El emeği ve kalite

Ömer Faruk Taşyürek, enginar soyarken kullanılan bıçakların jiletten keskin olduğunu ve dikkatli olunmazsa ellerini kesebildiklerini belirtti. "Herkesin yapabileceği bir şey değil. El emeği, dikkat ve tecrübe çok önemli bu konuda. Kimse eline bıçağı alıp hemen ilk seferde bu kadar soyamaz," dedi. İşin zorluğuna rağmen, ekip kaliteli enginar soyumuyla tanınıyor.

Tarım ekonomisine katkı

Yeşil elmasın peşinde… Enginar soyarak servet kazanıyorlar

Enginar soyucuları, sadece kendi kazançlarını artırmakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin tarım ekonomisine de katkıda bulunuyor. Özverili çalışmaları sayesinde, enginar üreticileri ürünlerini en iyi şekilde değerlendirebiliyor. Bu işin, tarım sektöründe önemli bir yeri var ve devamlılığı sağlanıyor.

# Türkiye, VAR, Sağlık

17 May 2024 - 13:30 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ELMALIKTA SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 17 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2090 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Elmalıkta Villa Arsası

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2966 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL