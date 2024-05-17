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Karadeniz Ziraat Odaları o istilacı o tür ile geç olmadan mücadele çağrısı

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Batı Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere tüm Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan ve tarım alanlarında ciddi zararlara yol açan istilacı zararlı türe karşı eski oda ve borsa başkanı, topyekun mücadele yapılması konusunda çağrıda bulundu.

Karadeniz Ziraat Odaları o istilacı o tür ile geç olmadan mücadele çağrısı mask
Karadeniz Ziraat Odaları o istilacı o tür ile geç olmadan mücadele çağrısı
Karadeniz Ziraat Odaları o istilacı o tür ile geç olmadan mücadele çağrısı
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Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'a özgü bir böcek türü olan kahverengi kokarca, Karadeniz Bölgesi’nde tarım alanlarına büyük zarar veriyor. Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası eski Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli ile Fatsa Ticaret Borsası eski Başkanı Ahmet Koç, kahverengi kokarca ile mücadele çalışmasının yetersiz olduğunu, topyekun bir mücadele gerektiğine, Türk tarımının büyük risk altında olduğuna dikkat çektiler.

Karadeniz Ziraat Odaları o istilacı o tür ile geç olmadan mücadele çağrısı

Kefeli ve Koç, kahverengi kokarca zararlısıyla etkin bir şekilde mücadele etmek için, Tarım ve Orman Bakanlığıyla birlikte, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), bölge ticaret ve sanayi odaları, ticaret borsaları, Karadeniz ihracatçı birlikleri, ziraat odaları ve fındık ihracatçılarının hep birlikte mücadele çalışması gerçekleştirmesi gerektiğine dikkat çekti.Karadeniz Ziraat Odaları o istilacı o tür ile geç olmadan mücadele çağrısı

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası eski Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Kefeli, “2017 yılında ülkemize giriş yapan ve 17 ilimizde görülen kahverengi kokarca zararlısı ile mücadelede, samuray arısı, fenomen tuzaklar ve 4 çeşit de ithal ilaç kullanılmasına rağmen henüz kesin sonuç alınamamaktadır. Kahverengi kokarca zararlısı ülkemiz fındık, meyve ve sebze tarımını olumsuz yönde tehdit etmektedir. Ülkemizin, dünyanın en büyük fındık üreticisi ve ihracatçısı olması nedeniyle, gelecek yıllarda fındık başta olmak üzere tarım ürünleri gelirlerimizde düşüşe neden olacak kahverengi kokarca zararlısıyla etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.Karadeniz Ziraat Odaları o istilacı o tür ile geç olmadan mücadele çağrısı

Fatsa Ticaret Borsası eski Başkanı Ahmet Koç ise istilacı kahverengi kokarca zararlısının ülke ekonomisine her yıl milyarlarca dolar döviz girdisini sağlayan fındık için büyük bir risk olduğunu, çiftçilere ilaç desteğinin sağlanarak hızlı bir şekilde topyekun mücadele edilmesi gerektiğini belirtti. Koç, “Devletimiz duruma el atıyor ve atmaya devam edecektir ama oda ve borsa başkanlarının da ellerini taşın altına sokmaları gerekmekte" diye konuştu.

# Türkiye, tarım, Türk

17 May 2024 - 10:12 - Güncel

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