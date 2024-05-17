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Bolu Organize Sanayi Bölgesi şirketlerinden Gezer Ayakkabının TEKSİF itirazı reddedildi

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Türkiye’nin en büyük terlik ve ayakkabı üreticisi Gezer Ayakkabı Deri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Bolu Fabrikası ile TÜRK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) arasındaki gerginlik devam ediyor.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi şirketlerinden Gezer Ayakkabının TEKSİF itirazı reddedildi mask
Bolu Organize Sanayi Bölgesi şirketlerinden Gezer Ayakkabının TEKSİF itirazı reddedildi
Bolu Organize Sanayi Bölgesi şirketlerinden Gezer Ayakkabının TEKSİF itirazı reddedildi
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Bolu Organize Sanayi Bölgesi faaliyet gösteren Gezer Ayakkabı Deri San. ve Tic. A.Ş fabrikası işçileri için Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) tarafından kazanılan yetki belgesi itirazı mahkemece reddedildi.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi şirketlerinden Gezer Ayakkabının TEKSİF itirazı reddedildi

Sendika itirazı mahkemeye taşıdıBolu Organize Sanayi Bölgesi şirketlerinden Gezer Ayakkabının TEKSİF itirazı reddedildi

Bolu'da bulunan Gezer fabrikası işçileri için örgütlenme çalışmaları yapan TEKSİF çalışmalarını sonuçlandırdı. Sendika, işletmedeki çalışan çoğunluğunu sağlayarak işçiler adına masaya oturmak için yetki belgesi başvurusunda bulundu. Sendikanın yetki belgesi almak için yaptığı başvuruya Gezer Fabrika yönetimi itiraz etti. Yapılan itirazın haksız ve hukuksuz olduğunu belirten sendika ise itirazı mahkemeye taşıdı.

TEKSİF kararı olumlu bulduBolu Organize Sanayi Bölgesi şirketlerinden Gezer Ayakkabının TEKSİF itirazı reddedildi

09 Mayıs 2024 tarihinde görülen dava sonucunda, iş verenin itirazı reddedildi. Bu karar, Gezer fabrikası işçileri için önemli bir adım oldu. Konuya ilişkin olarak sendika Bolu Şubesinden yapılan açıklamada, “Gezer emekçilerinin haklarını savunmaya devam edeceğiz ve her zaman yanlarında olacağız. Gezer emekçileri için kazanılan bu yetki belgesinin, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması adına önemli bir karar” denildi.

Eşitsizlik ve adalet vurgusu yapıldı

Türkiye Tekstil, Örme, Giyim ve Deri Sanayi İşçileri Sendikası (TEKSİF) tarafından yapılan açıklamanın devamında, “Haksızlıkların, eşitsizliklerin, adaletsizliklerin ve ezilmenin olmadığı, emeğin sömürülmediği, aydınlık, eşit ve güzel bir dünya göreceğimiz günlerin geleceği umuduyla, kararın Gezer emekçisi kardeşlerimize hayırlı olmasını dileriz” vurgusu yapıldı.

# Türkiye

17 May 2024 - 14:00 - Güncel

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