Bolu başta olmak üzere 24 ilde tespit edildi. Şimşir ağacının faydaları ve kullanım alanları nelerdir?

Bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan ağaççık
Şimşir taşlık ve çorak bölgelerde kendiliğinden yetişen bahçelerde süs bitkisi olarak kullanılan yapraklarını hiç dökmeyen zengin topraklarda yetişen bir ağaç yada ağaççıklara verilen isimdir. Halk arasında ise çalılara benzetilmesiyle ünlüdür. Şimşirin çok sayıda hastalığa da faydası vardır. Bunlar sırasıyla karaciğer rahatsızlıkları, mide ve bağırsak rahatsızlıkları, sara gibi sinir hastalıkları bilindiği gibi yapraklarını kaynatıp ondan sonra saçlarımızı o suyla yıkadığımızda dökülmeye de iyi geldiği söylenir. Son olarak ise vücutta terleme yaparak yüksek ateşi düşürdüğü tespit edildi.
Hayvanlarınıza sakın besin olarak vermeyin
Şimşirin faydası olduğu gibi nadirde olsa zararları da vardır mesela eğer bitkisini ve yaprağını hayvanlarımıza besin olarak verdiğimizde içinde bulunan toksik maddeden dolayı zarar verebiliriz o yüzden hayvan beslemede kesinlikle kullanılmaması gerekir. Şimşirin sağlık açısından faydalarının yanında birde çokça kullanım alanı bulunmaktadır.
Tavla pulunda bile kullanılıyor
Şimşirin kullanım alanları ise şöyle en başta hepimizin de bildiği gibi bahçe düzenlemelerinde kullanılır. Sonrasında ise kerestesi, odunu kullanılır bunun yanında süs eşyalarında kullanılan şimşir oyuncak, havan, kaşık, tarak, tabak, tavla pulu, ağızlık, makine yatakları, mekik gibi eyşaların yapımında da kullanılır.
Şimşirin ne faydaları nede kullanım alanları saymakla bitmez. Bolu ilimizde ise şimşir ağacı Göynük, Gerede, Seben ilçelerinde görüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.