Bolu Belediyesi davet etti… Kazım Erdoğan’dan bilgilendirici etkinlik

Bolu Belediyesi, toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla “Şiddetsiz İletişim ve Şiddetsiz Toplum” konulu bir konferans düzenliyor. Berlin Erkekler ve Babalar Grubu kurucusu ve Aufbruch Neukölln e.V. Yönetim Kurulu Başkanı Psikolog ve Sosyolog Kazım Erdoğan’ın konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, Bolu halkını şiddet konusunda bilinçlendirmeyi hedefliyor.

Kazım Erdoğan kimdir?

Kazım Erdoğan, şiddet konusunda yaptığı çalışmalarla tanınan bir isimdir. Berlin Erkekler ve Babalar Grubu’nu kurarak bu alanda önemli projelere imza atmıştır. Erdoğan, toplumsal sorunlara yönelik geliştirdiği çözümlerle de dikkat çekiyor. Şiddetsiz iletişim üzerine verdiği eğitimlerle birçok insana ulaşmış ve toplumun her kesiminden olumlu geri dönüşler almıştır.

Konferansın amacı ve içeriği

22 Mayıs Çarşamba günü saat 11.00’de Bolu Belediyesi Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek konferans, şiddet olaylarının artışına dikkat çekerek, toplumun bu konuda bilinçlenmesini sağlamayı amaçlıyor. Erdoğan, kadın cinayetleri, genel şiddet olayları ve insanların şiddet eğilimleri üzerine kapsamlı bilgiler verecek. Ayrıca, şiddetsiz iletişim teknikleri hakkında da katılımcılara pratik bilgiler sunacak.

Şiddetin toplum üzerindeki etkileri

Şiddet, bireylerin hayatını derinden etkileyen ciddi bir sorundur. Hem fiziksel hem de psikolojik açıdan yıkıcı sonuçlara yol açabilir. Kadın cinayetleri, aile içi şiddet ve gençler arasında artan şiddet eğilimleri, toplumun her kesimini etkilemektedir. Kazım Erdoğan, bu tür olayların önlenmesi için toplumsal farkındalığın önemine vurgu yapacak.

Şiddetsiz iletişim nedir?

Şiddetsiz iletişim, bireylerin birbirlerine empati ile yaklaşmalarını ve çatışma durumlarında çözüm odaklı olmalarını sağlayan bir iletişim şeklidir. Kazım Erdoğan, bu iletişim biçiminin toplumda yaygınlaşması halinde şiddetin azalacağına inanıyor. Konferansta, şiddetsiz iletişim tekniklerinin günlük hayatta nasıl uygulanabileceğine dair örnekler verilecek.

Tüm halk davetli

Bolu Belediyesi’nin düzenlediği bu anlamlı konferansa katılım ücretsizdir. Bolu halkının yoğun ilgi göstermesi beklenen etkinlik, toplumsal bilincin artırılması açısından büyük önem taşıyor. Şiddetin önlenmesi ve sağlıklı iletişim tekniklerinin benimsenmesi için bu tür etkinliklerin artırılması gerekmektedir.

Toplumsal farkındalığın önemi

Bu konferans, toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlayacak önemli bir adımdır. Şiddetin önlenmesi ve şiddetsiz iletişim tekniklerinin yaygınlaştırılması, daha sağlıklı ve huzurlu bir toplum için elzemdir. Bolu Belediyesi’nin bu tür etkinliklerle topluma katkı sağlaması, diğer belediyelere de örnek olmalıdır.