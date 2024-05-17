- Eğitim

Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini "geleceğin sınıfı"nda hayata geçiriyor

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Bolu'da lise öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının projesi kapsamında oluşturulan özel sınıflarda yaşayarak öğrenme ve yenilikçi fikirlerini hayata geçirme imkanı buluyor.

Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini "geleceğin sınıfı"nda hayata geçiriyor mask
Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini "geleceğin sınıfı"nda hayata geçiriyor
Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini "geleceğin sınıfı"nda hayata geçiriyor
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Bakanlığın, yenilikçi öğrenme ortamlarının geliştirilmesini destekleyen "Geleceğin Sınıfını Tasarlama Projesi" çerçevesinde Yeniçağa Yaşar Çelik Çok Programlı Anadolu Lisesinde ocak ayında "Geleceğin Sınıfı Laboratuvarı" (Future Classroom Lab-FCL) kuruldu.

Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini

Akreditasyon alarak Avrupa Okul Ağına (European Schoolnet) Türkiye'den katılan 33 öğrenme alanından biri olan "Çağötesi" sınıfından 44 öğrenci yararlanıyor.Öğrenme alanında, öğrencilerin teknolojiyi etkin kullanarak problem çözme, sorgulamaya dayalı ve işbirlikçi öğrenme becerilerini geliştirmeleri destekleniyor.Sınıfta gerçekleştirilen etkinlik ve uygulamalarla aktif öğrenme yaklaşımının benimsenmesi ve öğrencilere gerçek yaşam becerileri kazandırılması hedefleniyor.Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini

Merak ettikleri konuları araştırma, deney yapma ve arkadaşlarıyla ilgi duydukları konular üzerinde konuşma imkanı bulan öğrenciler, yaptıkları çalışmaları sınıftaki kamerayla kaydederek, hem arkadaşlarına hem de öğretmenlerine izletebiliyor.Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini

"Öğrencilere hem akademik hem sosyal hem de bilişsel düzeyde büyük katkı sağlıyor"Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini

Okul Müdürü İlknur Pınarcı, AA muhabirine, projenin amacının klasik sınıf ortamlarından uzaklaşarak öğrencilerin işbirlikçi çalışmalar yapabileceği, okuyup üretebileceği, 3D modellerle ortak çalışmalar yürütebileceği, esnek öğrenme modeline uygun çalışmalar yapabileceği ortam sağlamak olduğunu söyledi.Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini

Pınarcı, küreselleşen dünyada yenilikçi uygulamalara önem verilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Artık öğrencilerden çok farklı çalışmalar bekliyoruz. Laboratuvarımıza 'Çağötesi' ismini verdik hem Yeniçağa'ya yakışan bir isim olsun hem de çağın ötesine geçsin istedik. Niyetimiz öğrencilerimizin farklı çalışmalar yapmasını, farklı projeler üretmesini sağlamak, öğrencilerin işbirlikçi çalışmalar yapmasını desteklemek." diye konuştu.Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini

Sınıfta, öğrenci ve öğretmenlerin bütün branşlarda tercihlerine göre farklı çalışmalar yürüttüğünü, ilk etapta geri dönüşüm projelerini hayata geçirdiklerini anlatan Pınarcı, "Farklı disiplinlerde işbirlikçi çalışmalar gereken birçok projeyi, aktiviteyi, organizasyonu bu sınıf ortamında sağlıyoruz." dedi.

Pınarcı, öğrencilerin çok yönlü gelişmesini istediklerini dile getirerek, "Bu etkileşim ortamları, öğrencilere hem akademik hem sosyal hem de bilişsel düzeyde büyük katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

Fen bilgisi öğretmeni Saliha Kalaycı da yaparak ve yaşayarak öğrenme sisteminin, günümüzde olmazsa olmaz hale geldiğine işaret ederek, "Bu yüzden de eğitim, bu sınıf ortamına taşınmış oldu. Bu sınıfın, yaparak ve yaşayarak öğrendikleri için çocukların gelişimine katkı sağladığını düşünüyorum. Sınıfımızda projeler üreterek farklı konular üzerinde çalışmalar yapabiliyoruz. Onun dışında da öğrencilerin boş zamanlarını geçirebilecekleri, deneyebilecekleri, araştırabilecekleri bir ortam kurmaya çalıştık." değerlendirmesinde bulundu.

"Sınıf öğrenciler arasında bütünlük sağladı"Lise öğrencileri yenilikçi fikirlerini

10'uncu sınıf öğrencisi Nisa Nur Uçar, sınıfın, öğrenciler arasında bütünlük sağladığını söyledi.Ders araları ve boş zamanlarında bu sınıfta vakit geçirebildiklerini belirten Uçar, "Arkadaşlarımızla burada oturup ders konuları ile farklı konularda sohbet edebiliyoruz. Farklı aletleri kullanarak normal sınıf ortamından daha farklı bir ortamda çalışabiliyoruz. Kimya, fizik, biyoloji dışındaki derslerimizde de buraya gelip sohbet edebiliyoruz. Farklı aletler kullanarak derslerimizi işleyebiliyoruz." diye konuştu.

10'uncu sınıf öğrencisi Mehmet Mustafa Say da sınıfta geri dönüşümle ilgili projeler yaptıklarını anlatarak, okulda bulunan ve geri dönüşüm için getirilen kağıtları kullanarak kendi imkanlarıyla yeniden kağıt yaptıklarını kaydetti.

# Türkiye, Yaşam, eğitim

17 May 2024 - 13:49 - Eğitim

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