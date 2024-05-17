17 May 2024 - 20:00- Siyaset G:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Beklediğimiz seçim sonucunu elde edemedik"

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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "31 Mart akşamı umduğumuzu bulamadık. Beklediğimiz bir seçim sonucunu elde edemedik. Daha iyi bir seçim sonucu bekliyorduk" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Beklediğimiz seçim sonucunu elde edemedik" mask
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Beklediğimiz seçim sonucunu elde edemedik"
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz: "Beklediğimiz seçim sonucunu elde edemedik"
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Yerel Yönetimler Başkanı ve Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz ile AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı İl Koordinatörü Selim Yağcı, yerel yönetimlerin gelişimi ve bölgesel projelerin ele alındığı toplantı için AK Parti Bolu İl Başkanlığında bir araya geldi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

"Seçim sonuçlarından çıkan değerlere göre yeniden yenilenerek" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

Oy düşüşüyle karşı karşıya kaldıklarını dile getiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Hepinizin çok iyi bildiği gibi 31 Mart seçimlerinin sürecinde yerel yönetimler başkanlığımız olarak Türkiye'de yerel yönetimler seçimlerinin organize edildiği bir partimiz birimi olarak büyük çaba gösterdik. 31 Mart akşamı umduğumuzu bulamadık. Beklediğimiz bir seçim sonucunu elde edemedik. Daha iyi bir seçim sonucu bekliyorduk. Ülkemiz genelinde gerek seçime katılmayan seçmen sayısının giderek artması, gerekse seçmenimizin partimize bazı konularda bir uyarı gibi alabileceğimiz veya dikkatinizin çekilmesine dönük olan bir tespit gibi de alabileceğimiz oy düşüşüyle karşı karşıya geldik. Önümüzdeki süreçte bu seçim sonuçlarından çıkan değerlere göre yeniden yenilenerek, hatta daha da hızlanarak, enerjimizi toplayarak sandık sonucundan aldığımız milletimizin talimatını baş üstüne koyup, dolu dizgin geleceğe dönük bir koşu içerisinde koşma içerisinde olacağımızın vurgusunu yapmak üzere bugün Bolu'muzdayım" dedi.

"Ülke genelinde oy düşüşümüz oldu" AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz:

Yerel seçimlerde ülke genelinde olan oy düşüşünden Bolu'nun da etkilendiğini söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bolu'muzda da sonuç itibariyle bu yerel seçimde beklediğimiz olmadı. Beklediğimiz çıkışı yapamadık. İyi bir adayımız vardı, Muhammet Bey burada il belediye başkanı adayımızdı. Pırıl pırıl belediye başkanı adaylarımız vardı ama ülke genelinde bir oy düşüşümüz oldu. Bolu'da bundan aynı şekilde etkilendi" diye konuştu.

# Türkiye, belediye, AK Parti

17 May 2024 - 20:00 Bolu- Siyaset

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