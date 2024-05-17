Bolu'da tarım alanları zirai dondan etkilendi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 5-6 Mayıs'ta rakımı yüksek ilçelerde gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü belirtildi.

Hafif kar yağışının da görüldüğü Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde tarım alanlarının zirai dondan etkilendiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda teknik ekiplerin sahada ön inceleme gerçekleştirdiği, il genelinde hasar tespit çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.

Açıklamada, il merkezinde erken ekim yapılan mısır ve patateslerde, soğuğa bağlı kısmi yaprak zararı ve stres oluştuğuna işaret edilerek, elma, armut, kiraz, şeftali ve fındıkta kısmen, asma ve cevizde ise ciddi don zararı yaşandığı bildirildi.