Bolu'da tarım alanları zirai dondan etkilendi

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, 5-6 Mayıs'ta rakımı yüksek ilçelerde gece hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü belirtildi.
Hafif kar yağışının da görüldüğü Göynük, Mudurnu ve Seben ilçelerinde tarım alanlarının zirai dondan etkilendiği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda teknik ekiplerin sahada ön inceleme gerçekleştirdiği, il genelinde hasar tespit çalışmalarına devam edildiği kaydedildi.
Açıklamada, il merkezinde erken ekim yapılan mısır ve patateslerde, soğuğa bağlı kısmi yaprak zararı ve stres oluştuğuna işaret edilerek, elma, armut, kiraz, şeftali ve fındıkta kısmen, asma ve cevizde ise ciddi don zararı yaşandığı bildirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.