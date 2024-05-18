18 May 2024 - 10:00- Güncel G:

Bolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında

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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan yabancı öğrenci alımındaki usulsüzlüklerin Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde de tekrarlanabileceği endişesiyle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soru önergesi verdi.

Bolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında mask
Bolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında
Bolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında
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CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'dan Sert Uyarı CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Türkiye'deki üniversitelerde yabancı öğrenci alımı konusunda ciddi usulsüzlük iddialarını gündeme taşıdı.

Bolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında

Günaydın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği soru önergesinde, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan skandalların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) de yaşanabileceğine dair endişelerini dile getirdi. Günaydın, yabancı öğrenci alımlarına ilişkin iddiaların araştırılması gerektiğini vurguladı.

Bolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında

Gabonlu öğrenci olayı ve Karabük ÜniversitesiBolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında

Günaydın, Karabük Üniversitesi'nde yaşanan ve kamuoyunda "Gabonlu öğrenci Dina olayı" olarak bilinen skandalı hatırlatarak, bu tür olayların başka üniversitelerde de yaşanabileceğine dikkat çekti.

26 Mart 2023 tarihinde Gabonlu öğrenci Dina'nın şüpheli ölümüyle gündeme gelen usulsüzlükler, üniversite yönetiminin yabancı öğrenci alımında gelir sağlamak amacıyla yasa dışı yollar izlediği iddialarını ortaya çıkardı. Eski rektör Refik Polat'ın açıklamaları da bu iddiaları destekler nitelikteydi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde benzer endişelerBolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında

Karabük Üniversitesi'nde yaşanan sorunların Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde de yaşanabileceği yönünde şikayetler alan Günaydın, BAİBÜ'de yabancı öğrenci sayısının son yıllarda hızla arttığını belirtti. 2019 yılında 506 olan yabancı öğrenci sayısının 2022 yılında 2111'e ulaştığını ifade eden Günaydın, bu hızlı artışın arkasında benzer usulsüzlüklerin olabileceğini iddia etti.

Yüksek Öğretim Kurulu ve yabancı öğrenci politikalarıBolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında

Günaydın, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın yabancı öğrenci sayısını artırma hedefini hatırlatarak, üniversitelerin kendi bünyelerinde yabancı öğrenci alımına ilişkin kararlar aldığını belirtti. Bu durumun, usulsüzlük ve yolsuzluk riskini artırdığına dikkat çeken Günaydın, yabancı öğrenci alımlarında şeffaf ve adil süreçlerin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Soru önergesi ve iddiaların araştırılması

Günaydın, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelttiği soru önergesinde, BAİBÜ'de yabancı öğrenci alımlarına ilişkin 11 madde halinde detaylı sorular sordu. Bu sorular, yabancı öğrenci alım süreçlerinden, kabul edilen öğrencilerin eğitim seviyelerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor.

İddiaların incelenmesi ve kamuoyu aydınlatılmasıBolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın, yabancı öğrenci alımında usulsüzlük iddialarını gündeme taşıması, Türkiye'deki üniversitelerde şeffaflık ve hesap verebilirlik konusundaki eksiklikleri gözler önüne seriyor. Bu tür iddiaların detaylı bir şekilde incelenmesi ve kamuoyunun aydınlatılması büyük önem taşıyor.

YÖK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın rolü

Günaydın'ın soru önergesi, Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın yabancı öğrenci alımlarında daha sıkı denetimler yapması gerektiğine işaret ediyor. Üniversitelerdeki usulsüzlüklerin önüne geçilmesi, hem öğrencilerin hem de akademik kurumların itibarını koruyacaktır.

Bakan Tekin'e yöneltilen sorular:Bolu’da yabancı öğrenci alımlarında usulsüzlük iddiaları… Karabük ve Bolu Üniversiteleri mercek altında

1-Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde (BAİBÜ) eğitim gören yabancı öğrenci alımlarına ilişkin yukarıdaki iddiaların soruşturulması için YÖK’ün başlattığı bir çalışma var mıdır?

2-BAİBÜ’nde yabancı öğrenci alımına hangi yıl başlanmıştır?

3-BAİBÜ’de yabancı öğrenci alımı hangi mekanizmalarla ve hangi kriterlerin karşılanması koşuluyla gerçekleştirilmektedir?

4-Kabul edilen öğrencilerin tamamı lise mezunu mudur? Lise son sınıf öğrencileri de kabul edilmiş midir?

5-Farklı üniversitelere ait Sayıştay raporlarında da yer aldığı üzere BAİBÜ’de de yabancı öğrenci sınavı şirketler aracılığıyla yapılan protokollerle mi gerçekleştirilmektedir?

6-Eğer protokoller imzalanmışsa bu şirketler hangi şirketlerdir? Protokollerin içerikleri (öğrencilerin ödemiş olduğu sınav ücretleri, şirketlere ödenen sınav gerçekleştirme ücretleri) nelerdir?

7-Yabancı öğrencilerden alınan eğitim-öğretim ücretlerinden şirketlere bir ödeme yapılmakta mıdır? 8-8-Elde edilen gelirler Üniversite’nin hangi kalemlerine harcanmıştır?

9-BAİBÜ’de bugüne kadar ücretsiz öğrenci kabulü yapılmış mıdır?

10-Öğrenim ücreti BAİBÜ tarafından karşılanan yabancı öğrenci var mıdır? Var ise bu sayı kaçtır?

11-Yabancı öğrencilerin yurt ve diğer barınma olanaklarından yararlanma koşulları yerli öğrencilerle aynı mıdır?

12-Yabancı öğrencilerin Türkiye’ye gelişlerinde sağlık kontrolleri (daha önce geçirmiş oldukları bulaşıcı hastalıklar, aşı vs.) yapılmakta mıdır?

# Türkiye, VAR, Sağlık, KArabük, İZZET BAYSAL, eğitim, gelir

18 May 2024 - 10:00 - Güncel

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Hamdi - İnsallah rektor gorevden alinir ,bolu halki sevmiyor zaten

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mayıs 10:08

Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

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