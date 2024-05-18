Yurt dışından telefon getirecekler için yeni düzenleme yapıldı; Telefon getirme şartları değişti

Telefon Getirme Şartları Değişti

Yurt dışından telefon getirmek isteyenler için yeni düzenlemeler yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, yurt dışından getirilen telefonların kayıt altına alınması ve IMEI kaydının yapılması süreçlerinde önemli değişiklikler hayata geçirildi. Bu düzenleme, yurtdışından telefon getirenler için önemli uyarılar içeriyor.

IMEI Kayıt Ücreti Artırıldı

Yeni düzenleme kapsamında, IMEI kayıt ücretleri artırıldı. Yurt dışından getirilen telefonların Türkiye'de kullanılabilmesi için yapılması gereken IMEI kayıt işlemleri, artık daha yüksek bir maliyet gerektiriyor. Bu düzenleme ile birlikte, IMEI kayıt ücretinin 2024 yılı itibarıyla 30 bin TL'ye çıkarıldığı bildirildi.

Kayıt Süresi ve Sınırlandırmalar

Düzenlemeye göre, yurt dışından getirilen telefonların kayıt süresi ve bu işlemlere getirilen sınırlamalar da güncellendi. Artık yurt dışından getirilen bir telefonun IMEI kaydının yapılabilmesi için yolcunun Türkiye'ye giriş yapmasından itibaren 120 gün içinde kayıt işlemlerinin tamamlanması gerekiyor. Ayrıca, bir kişi iki yılda sadece bir adet telefonu kaydettirebilecek.

Cezalar ve Yaptırımlar

Yeni düzenlemeye göre, kayıt süresini kaçıran veyabelirtilen kurallara uymayan kullanıcılar için ağır cezalar öngörülüyor. IMEI kaydı yapılmayan telefonlar, belirlenen süre sonunda kullanım dışı bırakılacak ve bu durumdaki cihazlar Türkiye'de kullanılamayacak. Ayrıca, kayıt dışı telefonların kullanımı tespit edildiğinde, cihaz sahiplerine cezai yaptırımlar uygulanacak.

Kullanıcılar İçin Öneriler

Yurt dışından telefon getirmeyi planlayan kullanıcılar için bazı önemli önerilerde bulunuldu. Yeni düzenlemeler ve artan kayıt ücretleri göz önünde bulundurularak, telefon satın alma kararlarının dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı. Ayrıca, kayıt işlemlerinin zamanında ve doğru bir şekilde yapılması, olası cezai yaptırımlardan kaçınmak için büyük önem taşıyor.