21. Yüzyıl da Osmanlı esintileri taşıyan şehir Muhteşem şehir; Bolu Göynük’e gitmek için 7 sebep

Osmanlı esintilerinin hala devam ettiği ilçe bu sene Cittaslow (Sakin Şehirler) listesine girerek en sakin şehirler arasına girmiştir. 21.yy da hala Osmanlıdan esintiler taşıyan bu şehirde gezilecek yerleri sizler için araştırdık.

Zafer kulesi

Göynüğün simgesi haline gelen kule cumhuriyetin döneminin ilk kaymakamı Hurşit Bey tarafından yaptırılmıştır altıgen ve üç katlı olarak yapılan kule Kurtuluş Savaşı başarılarını hatırlatmak amacıyla yapılmış bir eserdir. Yapımından yıllar sonra çıkan yangında kule hasar almış ve yeniden restore edilmiştir. İlçenin en yüksek noktasında inşa edilmiş olan bu eser şehrin bütün noktalarından da görülür.

Akşemseddin Hazretleri Türbesi

Fatih Sultan Mehmet’in hocası olan Akşemseddin Hazretlerinin zamanında göynüğe gelip şehri çok beğendiği ve son nefesine kadar burada yaşadığı ve ölümünden sonra ise Fatih Sultan Mehmet tarafından bu türbe yaptırılmıştır. Türbe aynı zafer kulesinde olduğu gibi altıgen bir tasarıma sahiptir. Türbe içerisinde sadece Akşemseddin Hazretlerinin değil oğullarının da sandukaları bulunur. Türbe Cuma Mahallesi Gazi Süleyman Paşa Camii’nin avlusunda yer almaktadır.

Ömer Sıkkin Hazretleri Türbesi

Akşemseddin Hazretleri ile aynı dönemde yaşamış olan namı değer bıçakçı Ömer dede Hacı Bayram Veli ‘nin müritlerindendir. Bıçakçılık yaparak geçimini sağladığı için ona Sıkkini ( Bıçakçı) Ömer dede denmiştir hayatı ile ilgili çok fazla bilgi mevcut değildir. Türbesi ise çeşme mahallesi mevkisinde yer alır.

Gazi Süleyman Paşa Camii

İlçenin Cuma mahallesinde yer alan camii Orhan Gazi’nin oğlu Gazi Süleyman Paşa tarafından yaptırıldığı rivayet edilir. 1331 – 1335 yılları arasında yapılan cami kayıtlara göre sonrasında yıkılmış ve 2.Abdulhamitin emriyle yeniden yapılmıştır. Daha sonra çıkan yangında camii hasarlar alınca 2000 li yıllarda restore edilmiş ve bugünkü halini almıştır.

Gazi Süleyman Paşa Hamamı

Rivayetlere göre hamam Gazi Süleyman Paşa camii ile birlikte yapıldığı söylenir. Erkekler ve kadınlar olmak üzere iki ayrı şekilde yapılmıştır. Hamam Gazi Süleyman Paşa Bulvarında yer almaktadır. Günümüzde aktif olarak hizmet veren hamam erken Osmanlı mimarisinin tüm özelliklerini barındıran tarihi bir yapıdır. Şehrin ortasında yer alan tarihi hamamın mutlaka görülmesi gerekir.

Sünnet gölü tabiat alanı

Göynük şehrine 22 kilometre uzaklıkta heyelan sonucu oluşan bir doğal güzelliktir. Geniş piknik alanlarına sahiptir. Hafta sonu kaçmak yapmak isteyenlerin bir numaralı adreslerinden oluşan sünnet gölü göynüğün doğusunda yer alır. Sünnet gölü amatör sportif olta balıkçılarının da uğrak yeridir. Gölde bulunan Gümüş balığı görünüşü ile hamsiye tadıyla levreğe benzemesi amatör balıkçılarını cezbetmektedir.

Çubuk gölü tabiat alanı

Göynüğün 11 kilometre kuzeyinde yer alan göl kayabaşı tepesinden inen heyelanın vadiyi tıkaması sonucu oluşmuştur. Gölün bünyesinde yürüyüş yoları, piknik alanları ve sosyal tesisler bulunur. Gölün karşı kıyısında yer alan yel değirmenleri kendinizi yüzyıllar öncesinde bir ortamda bulmanızı sağlar. Çubuk gölü etrafında trekking yapmak isterseniz de ortam oldukça müsaittir. Göl, Göynük’ün batısında yer alır.