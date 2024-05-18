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Engelliler haftasında büyük başarı… Görme engelli avukat kendi hukuk bürosunu açtı

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Engelliler Haftası olan 10-16 Mayıs tarihleri arasında, görme engelli Avukat Mehmet Emre Kalaycı, 16 Mayıs 2024 tarihinde İzmit, Kocaeli’deki Karabaş Mahallesi’nde kendi hukuk bürosunu açarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye İş Kurumu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndaki görevlerinden sonra kendi işini kuran Kalaycı, bu anlamlı haftada yaptığı açılışla önemli bir farkındalık oluşturmayı hedefledi.

Engelliler haftasında büyük başarı… Görme engelli avukat kendi hukuk bürosunu açtı mask
Engelliler haftasında büyük başarı… Görme engelli avukat kendi hukuk bürosunu açtı
Engelliler haftasında büyük başarı… Görme engelli avukat kendi hukuk bürosunu açtı
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Desteklerle dolu bir açılış töreni

Engelliler haftasında büyük başarı… Görme engelli avukat kendi hukuk bürosunu açtı

Kalaycı’nın hukuk bürosunun açılış törenine, Kocaeli Baro Başkanı Avukat Mehmet Gül, önceki dönem baro başkanları ve Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer başta olmak üzere birçok meslektaşı, avukat ve ailesi katıldı.

Tebrikleri kabul ettiEngelliler haftasında büyük başarı… Görme engelli avukat kendi hukuk bürosunu açtı

Kocaeli Makine Mühendisleri Odası olmak üzere birçok meslektaşı çelenk göndererek desteklerini gösterdi. Kalabalık bir katılımla gerçekleşen törende, katılımcılar Kalaycı’yı tebrik etti.

Engelliler Haftası'na özel vurgu

Mehmet Emre Kalaycı, açılış konuşmasında, bu özel günü özellikle Engelliler Haftası’na denk getirdiğini belirtti. Kalaycı, "Engellerin azim ve kararlılıkla aşılabileceğini göstermek istedim. Uzun yıllar kamu avukatı olarak verdiğim hizmetin kalitesini özel sektörde de sürdüreceğim," dedi. Kalaycı, başta iş hukuku olmak üzere tüm avukatlık alanlarında ve arabuluculuk faaliyetlerinde hizmet vereceğini de ekledi.

Başarı hikayesinin ardındaki güç

Mehmet Emre Kalaycı’nın kendi hukuk bürosunu açması, engelli bireylerin karşılaştıkları zorlukları aşabileceklerinin güçlü bir örneği olarak öne çıkıyor. Kalaycı’nın azmi ve kararlılığı, engelli bireylerin iş hayatında başarılı olabileceklerini kanıtlıyor. Bu girişim, aynı zamanda toplumda engellilere yönelik farkındalık oluşturmayı amaçlıyor.

İlham verici bir adım

Kalaycı’nın hukuk bürosunu açması, sadece engelli bireyler için değil, toplumun geneli için ilham verici bir başarı öyküsü olarak görülüyor. Engelliler Haftası’nda gerçekleştirilen bu açılış, engelli bireylerin iş hayatına katılımını teşvik eden ve toplumda olumlu bir farkındalık yaratan önemli bir adım oldu. Kalaycı’nın başarı öyküsü, herkesin istenirse her şeyi başarabileceğini gösteriyor.

Toplumda pozitif etki

Engelliler Haftası’nda gerçekleştirilen bu anlamlı açılış, toplumda engelli bireylere yönelik algıları değiştirme potansiyeli taşıyor. Kalaycı’nın azim ve kararlılığı, engelli bireylerin iş hayatında daha fazla yer alması gerektiğini vurguluyor. Bu tür başarı hikayeleri, engelli bireylerin toplumda daha görünür ve aktif olmasını sağlıyor.

# belediye, gölcük

18 May 2024 - 17:00 Kocaeli/ İzmit- Güncel

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