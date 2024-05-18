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Dolar nereye gidiyor? Merkez Bankası açıkladı…

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Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları açıklandı ve doların yıl sonunda ulaşacağı rakam netleşti. Anket sonuçlarına göre dolar, faiz ve enflasyonda tahminler belirlendi. Merkez Bankası'nın mayıs ayı piyasa katılımcıları anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 43.64 olarak kaydedildi. Bu oran, bir önceki anket döneminde yüzde 44.16 olarak açıklanmıştı.

Dolar nereye gidiyor? Merkez Bankası açıkladı… mask
Dolar nereye gidiyor? Merkez Bankası açıkladı…
Dolar nereye gidiyor? Merkez Bankası açıkladı…
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Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlandı. Dolar, enflasyon ve faiz beklentileri güncellendi. Yıl sonu dolar beklentisi 38.78 TL, enflasyon beklentisi ise yüzde 43.64 olarak açıklandı. Faiz oranlarında değişiklik beklenmiyor.

Dolar nereye gidiyor? Merkez Bankası açıkladı…

Enflasyon beklentileri düşüş gösteriyorDolar nereye gidiyor? Merkez Bankası açıkladı…

Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrasına ilişkin enflasyon beklentisi yüzde 33.21 olarak kaydedildi. Anket sonuçlarına göre, yıl sonu dolar beklentisi ise 38.78 TL oldu. Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi, bir önceki anket döneminde 40.01 TL iken, bu anket döneminde 38.78 TL olarak güncellendi. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42.47 TL iken, bu anket döneminde 41.80 TL olarak kaydedildi.

2024 yıl sonu enflasyon tahminleriDolar nereye gidiyor? Merkez Bankası açıkladı…

2024 yıl sonu enflasyon tahmini de yüzde 44.16'dan yüzde 43.64 seviyesine geriledi. Bu düşüş, piyasanın yıl sonu için TCMB'den daha yüksek bir enflasyon öngördüğünü gösteriyor. TCMB, yılın ikinci enflasyon raporunda 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36'dan yüzde 38'e çıkarmıştı. Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketinde 24 ay sonrasına ilişkin enflasyon tahmini ise yüzde 22.05'ten yüzde 21.33'e çekildi.

Faiz oranında değişiklik beklenmiyorDolar nereye gidiyor? Merkez Bankası açıkladı…

Anket sonuçlarına göre TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi yüzde 50 seviyesinde kaldı. Faiz oranlarında bir değişiklik beklenmiyor. Bu durum, TCMB'nin mevcut para politikası duruşunu koruyacağına işaret ediyor.

Döviz kuru beklentileri değişti

Katılımcıların yıl sonu Dolar/TL kuru beklentisi, bir önceki anket döneminde 40.01 TL iken, bu anket döneminde 38.78 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 42.47 TL iken, bu anket döneminde 41.80 TL olarak gerçekleşti. Bu veriler, döviz kuru beklentilerinde bir miktar iyileşme olduğunu gösteriyor.

GSYH büyüme beklentileri sabit kaldıDolar nereye gidiyor? Merkez Bankası açıkladı…

Katılımcıların GSYH 2024 yılı ve 2025 yılı büyüme beklentileri, bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de sırasıyla yüzde 3.3 ve 3.7 olarak belirlendi. Bu, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki yıllarda istikrarlı bir büyüme göstereceğine dair umutları koruduğunu gösteriyor.

Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi, enflasyon, döviz kuru ve faiz oranlarına ilişkin önemli ipuçları sunuyor. Sonuçlar, enflasyon beklentilerinde bir miktar düşüş olduğunu, döviz kuru beklentilerinde ise hafif bir iyileşme yaşandığını ortaya koyuyor. Faiz oranlarının sabit kalması beklentisi ise TCMB'nin mevcut para politikası duruşunu koruyacağına işaret ediyor.

# Türkiye

18 May 2024 - 18:00 - Ekonomi

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