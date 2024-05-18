Boluluların uğrak mekanı Ankara Kalesi restorasyon çalışmaları havadan görüntülendi

Milattan önce 5'inci yüzyıla dayanan, Romalılar döneminde onarım gören Ankara Kalesi'nin duvarlarındaki çatlaklarda taş temizliği, derz ve tij çalışması yapılıyor. Yapılan restorasyon çalışmaları ise havadan görüntülendi.
Yetkiyi alınca çalışmalar başladı
Çalışmalar hakkında bilgi veren Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ankara Kalesi'ndeki çalışma yetkisini belediyeye devredilmesinin ardından bölgede hem aydınlatma çalışmaları hem de güçlendirme çalışmaları başladıklarını söyledi.
Ankara ile bütünleşen tarihi yapı
2024 yılı içerisinde çalışmaların tamamlanacağı bilgisini veren Ödemiş, “Burası Ankara'yla özdeşleşen bir simgesel bir yapı. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bölgenin önemini hepimiz biliyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Milli Emlak ile yapmış olduğumuz yazışmalarla yetkiyi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde devraldık. Devraldıktan sonra da yine bakanlığının hazırlamış olduğu koruma bölge kurulunca da onaylanmış projeye uygun çalışmalarımıza başladık.
Bitirdiğimizde özellikle kale surlarının ön cephesindeki çatlaklar giderilecek” dedi.
İlk etapta Onlar da birinci etapta çatların onarımını tamamlamayı planladıklarını ifade eden Ödemiş, kaledeki sur çalışmalarının yanı sıran aydınlatma çalışmalarının da bu yıl içerisinde Ankara Kalesi'ni aydınlatmasını tamamlayacaklarını söyledi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.