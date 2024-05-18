- Güncel

Türk sinemasının kahraman yüzü Bolulu aktör Serdar Gökhan

ABONE OL Google News Sayfamız

Serdar Gökhan, Bolu'da başlayan yolculuğunu Yeşilçam'ın kahraman yüzü olarak sürdürdü. Atletik yapısı ve ilkeli duruşuyla tanınan sanatçı, birçok tarihi ve aksiyon filmde rol aldı, yapımcılık yaptı ve yurtdışında sinema sektörünü inceledi.

Türk sinemasının kahraman yüzü Bolulu aktör Serdar Gökhan mask
Türk sinemasının kahraman yüzü Bolulu aktör Serdar Gökhan
Türk sinemasının kahraman yüzü Bolulu aktör Serdar Gökhan
+2
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

15 Mayıs 1946'da Bolu, Mudurnu'da dünyaya gelen Serdar Gökhan, gerçek adıyla Nusret Ersöz, sinemaya adım atmadan önce ressam olarak tanınıyordu. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde eğitim aldı ve Babı-ı Ali Nurosmaniye'de yedi yıl boyunca tabela ve resimli roman ressamlığı yaparken film setlerinde de set dekoratörü olarak çalıştı.

Yeşilçam’a İlk Adım ve Yükseliş

Türk sinemasının kahraman yüzü Bolulu aktör Serdar Gökhan

1964 yılında küçük rollerle sinemaya adım atan Serdar Gökhan, atletik yapısı ve başarılı performansıyla kısa sürede Yeşilçam’ın aranan tehlikeli sahne dublörü oldu. 1969 yılında Ses Dergisi'nin "Sinema Yıldızı" yarışmasına katılması, onun kariyerinde dönüm noktası oldu. Prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleriyle on filmlik bir anlaşma imzaladı.

Atletik ve Mert Karakterlerin İkonuTürk sinemasının kahraman yüzü Bolulu aktör Serdar Gökhan

Birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmde rol alan Serdar Gökhan, Türk sinema izleyicileri tarafından atletik, dürüst, mert, adaletli, cesaretli ve vatansever karakterlerle özdeşleştirildi. Sanatçı, oynadığı tüm karakterlerde Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştığını belirtmiştir. 1976 yılında Yeşilçam'da seks temalarının işlendiği filmler yaygınlaşmaya başladığında, prensiplerine sadık kalarak bu tür filmlerde oynamamayı tercih etti.

Yapımcılık ve Yurtdışı DeneyimiTürk sinemasının kahraman yüzü Bolulu aktör Serdar Gökhan

1979 yılında "İstanbul Video" adıyla bir şirket kurarak uzun yıllar video ve film yapımcılığı yaptı. 1991 yılında Amerika'nın Hollywood'dan sonra ikinci büyük film merkezi olan Chicago'ya giderek sinema sektörünü ve sanatsal faaliyetleri yakından inceledi. 1999 yılında Türkiye'ye dönen Serdar Gökhan, 2007 yılında MHP’den İstanbul milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

Özel Hayat ve EvlilikTürk sinemasının kahraman yüzü Bolulu aktör Serdar Gökhan

Serdar Gökhan, 1976 yılında Oya Zindancıoğlu ile evlendi ve bu evlilikten 25 yıl sonra, 2001 yılında boşandı. Sanatçının yaşamı, sanatsal başarıları ve ilkeleriyle dolu bir yolculuğun öyküsü olarak Türk sinemasında derin izler bıraktı.

# Türk, Türkiye, eğitim

18 May 2024 - 20:00 - Güncel

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ELMALIKTA SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 17 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2090 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Elmalıkta Villa Arsası

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2966 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL