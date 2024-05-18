Türk sinemasının kahraman yüzü Bolulu aktör Serdar Gökhan

15 Mayıs 1946'da Bolu, Mudurnu'da dünyaya gelen Serdar Gökhan, gerçek adıyla Nusret Ersöz, sinemaya adım atmadan önce ressam olarak tanınıyordu. Beşiktaş Tatbiki Güzel Sanatlar Akademisi Resim Bölümü’nde eğitim aldı ve Babı-ı Ali Nurosmaniye'de yedi yıl boyunca tabela ve resimli roman ressamlığı yaparken film setlerinde de set dekoratörü olarak çalıştı.

Yeşilçam’a İlk Adım ve Yükseliş

1964 yılında küçük rollerle sinemaya adım atan Serdar Gökhan, atletik yapısı ve başarılı performansıyla kısa sürede Yeşilçam’ın aranan tehlikeli sahne dublörü oldu. 1969 yılında Ses Dergisi'nin "Sinema Yıldızı" yarışmasına katılması, onun kariyerinde dönüm noktası oldu. Prodüktör Kadir Kesemen'in dikkatini çekerek Saltuk ve Dadaş film şirketleriyle on filmlik bir anlaşma imzaladı.

Atletik ve Mert Karakterlerin İkonu

Birçok tarihi, aksiyon ve avantür filmde rol alan Serdar Gökhan, Türk sinema izleyicileri tarafından atletik, dürüst, mert, adaletli, cesaretli ve vatansever karakterlerle özdeşleştirildi. Sanatçı, oynadığı tüm karakterlerde Anadolu insanının saf ve temiz duygularını yansıtmaya çalıştığını belirtmiştir. 1976 yılında Yeşilçam'da seks temalarının işlendiği filmler yaygınlaşmaya başladığında, prensiplerine sadık kalarak bu tür filmlerde oynamamayı tercih etti.

Yapımcılık ve Yurtdışı Deneyimi

1979 yılında "İstanbul Video" adıyla bir şirket kurarak uzun yıllar video ve film yapımcılığı yaptı. 1991 yılında Amerika'nın Hollywood'dan sonra ikinci büyük film merkezi olan Chicago'ya giderek sinema sektörünü ve sanatsal faaliyetleri yakından inceledi. 1999 yılında Türkiye'ye dönen Serdar Gökhan, 2007 yılında MHP’den İstanbul milletvekili adayı oldu ancak seçilemedi.

Özel Hayat ve Evlilik

Serdar Gökhan, 1976 yılında Oya Zindancıoğlu ile evlendi ve bu evlilikten 25 yıl sonra, 2001 yılında boşandı. Sanatçının yaşamı, sanatsal başarıları ve ilkeleriyle dolu bir yolculuğun öyküsü olarak Türk sinemasında derin izler bıraktı.