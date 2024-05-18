Bolu'dan kadın gücü! Tüm Türkiye’ye örnek olacak oluşum ilk kez Bolu’da gerçekleşti

Bolu Eğitim-İş Şubesi'nde kadınlardan oluşan Disiplin Kurulu!

Bolu, eğitim alanında Türkiye'ye örnek olacak bir adım attı. Eğitim-İş Bolu Şubesi, tamamı kadınlardan oluşan bir disiplin kuruluna sahip olmanın gururunu yaşıyor. Bu tarihi adım, 11 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilen 1. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda duyuruldu.

Olağan genel kurul heyecanı

Bolu Eğitim-İş Şubesi, Solmaz Ahmet Baysal Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulu’nda düzenlenen genel kurul toplantısında üyelerini bir araya getirdi. Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreteri Cengiz Sarıyer ile Genel Mali Sekreteri Hüseyin Selçuk’un katılımıyla gerçekleşen toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Toplantıda yapılan divan üyeleri seçimi ve aday konuşmaları, tam bir demokrasi şöleni yaşattı.

Yeni yönetim güven tazeledi

Genel kurulda, mevcut yönetim yeniden güven tazeledi. Erkan Korkmaz, Murat Yenioğlu, Gökşen Çetin ve Elif Ayazlı yeniden göreve seçildi. Yeni yönetimde yer alan isimler arasında Ramazan Korkmaz, Yağmur Güleç Süzgen ve Ahmet Şentürk de bulunuyor. Yeni dönemde, bu isimlerin Bolu Eğitim-İş Şubesi’ni daha ileriye taşıması bekleniyor.

Tamamı kadınlardan oluşan Disiplin Kurulu

Toplantının en dikkat çeken kısmı, Türkiye’de bir ilk olarak tamamı kadınlardan oluşan Disiplin Kurulu’nun seçilmesiydi. Disiplin Kurulu’na Cevahir Güneş, Tuğçe Buğur ve Ebru Deveci seçildi. Bu önemli adım, Türkiye’nin diğer kurum ve kuruluşlarına da örnek olmayı hedefliyor. Yeni disiplin kuruluna başarılar diliyoruz.

Denetleme Kurulu da belirlendi

Genel kurulda sadece disiplin kurulu değil, denetleme kurulu da belirlendi. İlknur Öncü, Ercan Aksoy ve Muhammed Duman, Şube Denetleme Kurulu üyeleri olarak seçildi. Yeni görevlerinde başarılı olmaları dileğiyle, bu önemli sorumluluğu üstlenen üyelerimize teşekkür ederiz.

Demokrasi şöleni

Genel kurul, katılımcıların oyları ve destekleriyle tam bir demokrasi şölenine dönüştü. Özellikle hazırlanan kadın disiplin kurulu listesi ile Bolu Eğitim-İş Şubesi güçlü ve demokratik yapısını bir kez daha gözler önüne serdi. Yeni yönetimin ve kurulların, Bolu’da eğitim alanında önemli çalışmalara imza atması bekleniyor.