- Yaşam

Batı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu’nun komşusu Zonguldak’ta sokak köpeklerinin uyuz hastalığına yakalanması, köylüleri tedirgin ediyor. 400 nüfuslu köyde yaşayanlar, çocuklarının sağlığı için endişe duyuyor ve acil çözüm bekliyor.

Batı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir! mask
Batı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!
Batı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!
+4
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sokak köpekleri tehlike saçıyorBatı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi’ne bağlı 400 nüfuslu Mollabey Köyü, sokak köpeklerinin uyuz hastalığına yakalanması nedeniyle endişe içinde. Köylüler, hastalığın çocuklarına bulaşmasından korkuyor ve yetkililerden acil yardım bekliyor.

Köylülerin yardım çağrısı

Batı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!

Mollabey Köyü sakinleri, uyuz hastalığıyla mücadele için yetkili mercilere defalarca başvurduklarını, ancak henüz bir çözüm bulunamadığını belirtiyor. Sokak köpeklerinin gerekli ilaçlamaları ise İstanbul'dan gelen gönüllü hayvanseverlerin çabalarıyla sürdürülüyor.

Gönüllülerin mücadelesi

Batı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!

İlaçlamalara katkı sağlayan gönüllülerden Berrin Duman, köpeklerin uyuz hastalığına yakalanıp acı çektiğini görmenin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Yüzlerce köpeğin uyuz hastalığına yakalandığını gören Duman, Alaplı Kaymakamlığı'ndan acil yardım talebinde bulundu. Duman, "Bu köpeklerin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaçları var, yoksa uyuz hastalığı hem hayvanlara hem de insanlara bulaşabilir," dedi.

Köy Azası Ertan Civan'ın görüşleri

Batı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!

Alaplı Mollabey Köyü azası Ertan Civan, sokak hayvanlarının çokluğu nedeniyle köylülerin rahatsızlık duyduğunu belirtti. Özellikle çocuklarını okula götürürken tedirginlik yaşayan ailelerin durumunu dile getiren Civan, köydeki sokak köpeklerinin sayısının 200'ü aştığını söyledi.

Şehir merkezinden köylere terk edilen köpeklerBatı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!

Köy azası Recep Yılmazer ise şehir merkezinden köylere terk edilen hastalıklı köpeklerin büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı. Yılmazer, "Aileler çocuklarını parka gönderemiyor, okulumuzda bulunan park da kullanılmaz hale geldi. Aşısız ve uyuz olan köpekler burada büyük bir tehdit oluşturuyor," dedi.

Acil çözüm beklentisiBatı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!

Mollabey Köyü, 25 köye hizmet veren bir merkez olması nedeniyle, burada yaşanan sorunların geniş bir bölgeyi etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Köylüler, uyuz hastalığının yayılmasını önlemek için acil tıbbi müdahale ve çözüm bekliyor.

Yetkililere seslenişBatı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!

Köy sakinleri, hem hayvanların hem de insanların sağlığını korumak adına Zonguldak Valiliği'ne seslenerek, acil tedbirlerin alınmasını istiyor. Aksi takdirde, uyuz hastalığının yayılması durumunda karantina uygulamaları gündeme gelebilir.

# VAR

18 May 2024 - 23:00 - Yaşam

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ELMALIKTA SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 17 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2090 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Elmalıkta Villa Arsası

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2966 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL