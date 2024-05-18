Batı Karadeniz’de sokak köpekleri tehlike saçıyor! Her an karantina olabilir!

Sokak köpekleri tehlike saçıyor

Zonguldak’ın Alaplı İlçesi’ne bağlı 400 nüfuslu Mollabey Köyü, sokak köpeklerinin uyuz hastalığına yakalanması nedeniyle endişe içinde. Köylüler, hastalığın çocuklarına bulaşmasından korkuyor ve yetkililerden acil yardım bekliyor.

Köylülerin yardım çağrısı

Mollabey Köyü sakinleri, uyuz hastalığıyla mücadele için yetkili mercilere defalarca başvurduklarını, ancak henüz bir çözüm bulunamadığını belirtiyor. Sokak köpeklerinin gerekli ilaçlamaları ise İstanbul'dan gelen gönüllü hayvanseverlerin çabalarıyla sürdürülüyor.

Gönüllülerin mücadelesi

İlaçlamalara katkı sağlayan gönüllülerden Berrin Duman, köpeklerin uyuz hastalığına yakalanıp acı çektiğini görmenin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. Yüzlerce köpeğin uyuz hastalığına yakalandığını gören Duman, Alaplı Kaymakamlığı'ndan acil yardım talebinde bulundu. Duman, "Bu köpeklerin acil tıbbi müdahaleye ihtiyaçları var, yoksa uyuz hastalığı hem hayvanlara hem de insanlara bulaşabilir," dedi.

Köy Azası Ertan Civan'ın görüşleri

Alaplı Mollabey Köyü azası Ertan Civan, sokak hayvanlarının çokluğu nedeniyle köylülerin rahatsızlık duyduğunu belirtti. Özellikle çocuklarını okula götürürken tedirginlik yaşayan ailelerin durumunu dile getiren Civan, köydeki sokak köpeklerinin sayısının 200'ü aştığını söyledi.

Şehir merkezinden köylere terk edilen köpekler

Köy azası Recep Yılmazer ise şehir merkezinden köylere terk edilen hastalıklı köpeklerin büyük bir sorun teşkil ettiğini vurguladı. Yılmazer, "Aileler çocuklarını parka gönderemiyor, okulumuzda bulunan park da kullanılmaz hale geldi. Aşısız ve uyuz olan köpekler burada büyük bir tehdit oluşturuyor," dedi.

Acil çözüm beklentisi

Mollabey Köyü, 25 köye hizmet veren bir merkez olması nedeniyle, burada yaşanan sorunların geniş bir bölgeyi etkileyebileceği uyarısında bulunuyor. Köylüler, uyuz hastalığının yayılmasını önlemek için acil tıbbi müdahale ve çözüm bekliyor.

Yetkililere sesleniş

Köy sakinleri, hem hayvanların hem de insanların sağlığını korumak adına Zonguldak Valiliği'ne seslenerek, acil tedbirlerin alınmasını istiyor. Aksi takdirde, uyuz hastalığının yayılması durumunda karantina uygulamaları gündeme gelebilir.