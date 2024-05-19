Batı Karadeniz ve Karadeniz’in tamamı ile ülkenin batısı yaşlanıyor!

2023 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 21,5 ile Hakkâri oldu. Bu ili yüzde 21,1 ile Şırnak ve Siirt, yüzde 20,2 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu il yüzde 12,1 ile Balıkesir oldu. Bu ili yüzde 12,2 ile Muğla ve yüzde 12,4 ile Ordu izledi.

Türkiye’nin nüfusu 85 milyon 372 bin 377

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2023 yılı İstatistiklerle Gençlik verilerine göre, Türkiye'nin toplam nüfusu 85 milyon 372 bin 377 kişi olarak kaydedildi. Bu nüfusun 15-24 yaş grubundaki genç kesimi ise 12 milyon 872 bin 39 kişi ile toplam nüfusun %15,1'ini oluşturuyor. Genç nüfusun %51,3'ü erkek, %48,7'si ise kadınlardan oluşuyor.

Genç nüfus oranındaki değişim

1950 yılında genç nüfus oranı %20,8 iken, 2013 yılında bu oran %16,6'ya ve 2023 yılında %15,1'e geriledi. Nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfus oranının 2030 yılında %14,0, 2040 yılında %13,4, 2060 yılında %11,8 ve 2080 yılında %11,1'e düşmesi bekleniyor. Türkiye'nin genç nüfus oranı, %15,1 ile Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin ortalaması olan %10,6'dan daha yüksek seviyede.

Genç nüfus oranı iller bazında değişim gösteriyor

2023 yılında ADNKS sonuçlarına göre, genç nüfus oranının en yüksek olduğu il %21,5 ile Hakkari oldu. Bu ili %21,1 ile Şırnak ve Siirt, %20,2 ile Bayburt izledi. En düşük genç nüfus oranına sahip iller ise %12,1 ile Balıkesir, %12,2 ile Muğla ve %12,4 ile Ordu oldu.

Genç nüfusun yaş gruplarına göre dağılımı

Genç nüfusun %30,3'ü 15-17 yaş grubunda, %19,4'ü 18-19 yaş grubunda, %29,4'ü 20-22 yaş grubunda ve %20,9'u 23-24 yaş grubunda yer alıyor. Hayat Tabloları 2020-2022 sonuçlarına göre, 15 yaşındaki gençler için beklenen yaşam süresi 63,5 yıl olarak hesaplanmış durumda.

Gençlerin eğitim ve istihdam durumu

Yükseköğretim net okullaşma oranı 2022/'23 öğretim yılında %46,0'a yükseldi. Genç erkeklerde bu oran %41,1, genç kadınlarda ise %51,2 olarak kaydedildi. Ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranı ise 2023 yılında %22,5 olarak belirlendi.

Gençlerde istihdam ve işsizlik oranları

2023 yılında gençlerin işgücüne katılma oranı %45,6'ya, istihdam oranı %37,7'ye yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı %14,3, genç kadınlarda ise %23,2 olarak kaydedildi. İstihdam edilen gençlerin %55,3'ü hizmet sektöründe, %31,1'i sanayi sektöründe, %13,6'sı ise tarım sektöründe çalışmaktadır.

Gençlerin sağlık ve mutluluk durumu

Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı 2023 yılında %86,8 olarak belirlendi. Gençlerin %54,0'ı kendini mutlu hissettiğini belirtti. Gençlerin mutluluk kaynağı olarak %45,5 ile sağlık, %23,7 ile başarı ve %12,6 ile sevgi ilk sıralarda yer aldı.