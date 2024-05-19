- Çevre

Arap turistler Karadeniz'e geliyor…Tarih ve doğanın büyüsüne kapılacaklar haberleri yok!

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Orta Karadeniz, Suudi Arabistan’dan turist çekmeyi hedefliyor. 18 turizm acentesi, Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum'u gezdi. Bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldılar. Detaylar haberimizde.

Arap turistler Karadeniz'e geliyor…Tarih ve doğanın büyüsüne kapılacaklar haberleri yok! mask
Arap turistler Karadeniz'e geliyor…Tarih ve doğanın büyüsüne kapılacaklar haberleri yok!
Arap turistler Karadeniz'e geliyor…Tarih ve doğanın büyüsüne kapılacaklar haberleri yok!
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Suudi Arabistan'dan Orta Karadeniz'e yoğun ilgi

Arap turistler Karadeniz'e geliyor…Tarih ve doğanın büyüsüne kapılacaklar haberleri yok!

Orta Karadeniz Bölgesi, Suudi Arabistan’dan turist çekmeyi hedefliyor. Bu amaçla Suudi Arabistan’da faaliyet gösteren 18 turizm acentesinin yetkilisi, Amasya, Samsun, Tokat ve Çorum’u kapsayan bölgeye bir gezi düzenledi. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) organize ettiği bu gezi, bölgenin turizm potansiyelini Suudi turizmcilere tanıtmayı amaçlıyor.

Arap turizmcilerin Orta Karadeniz turuArap turistler Karadeniz'e geliyor…Tarih ve doğanın büyüsüne kapılacaklar haberleri yok!

OKA'nın organize ettiği gezide Arap turizmciler, bölge illerinin tarihi ve doğal mekanlarını keşfetti. Esnaflar, Arap konuklarına hediyeler verip ikramlarda bulundu. Dönerin tadına bakan turizmciler, döner ustası Lütfi Kol ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Turizmciler, özellikle yedikleri döneri "muhteşem" olarak nitelendirdi.

“Orta Karadeniz’deki şehirler gerçekten muhteşem”Arap turistler Karadeniz'e geliyor…Tarih ve doğanın büyüsüne kapılacaklar haberleri yok!

Geziye katılan turizmcilerden Ghadeer Al Hendawee, “İnşallah Arabistan’dan buraya turlar başlatacağız” dedi. Arap turistlerin Trabzon’a olan ilgisi hatırlatılan Al Hendawee, “Her zaman Trabzon bölgesine gidiliyor. Ama bu bölge bilinmiyordu. Çünkü bu şehirler gerçekten muhteşem. Yeşillik ve tarih beraber. Sadece Trabzon Karadeniz değil. Samsun mükemmel bir şehir. Amasya tarihi bir şehir. Tokat mağaralarla, kalesiyle çok güzel” diye konuştu.

Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum’un güzellikleri keşfedildiArap turistler Karadeniz'e geliyor…Tarih ve doğanın büyüsüne kapılacaklar haberleri yok!

Arap turizmciler, Samsun’un doğal güzellikleri, Amasya’nın tarihi mekanları, Tokat’ın mağaraları ve Çorum’un eşsiz tarihi dokusu hakkında bilgi edindiler. Bölgenin sunduğu çeşitli turizm imkanları, Arap turizmcilerin büyük ilgisini çekti.

Karadeniz’e en fazla turist getiren acenteler davet edildiArap turistler Karadeniz'e geliyor…Tarih ve doğanın büyüsüne kapılacaklar haberleri yok!

OKA Amasya İl Koordinatörü Erdin Güden, “Suudi Arabistan’dan Karadeniz Bölgesi’ne en fazla turist getiren 18 turizm acentesini bölgemize davet ettik. Bu faaliyetle amacımız şehrimize, bölgemize daha fazla turist çekmek. Yaklaşımları gayet olumlu. Bundan sonra daha fazla turist getirebileceklerini düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Bölgenin turizm potansiyeli arap turizmcilerin gözdesi olduArap turistler Karadeniz'e geliyor…Tarih ve doğanın büyüsüne kapılacaklar haberleri yok!

Gezinin ardından, Arap turizmciler bölgenin turizm potansiyelini değerlendirdi. Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum'un sunduğu eşsiz doğal ve tarihi güzellikler, Suudi Arabistan’dan daha fazla turistin çekilmesi için büyük bir fırsat olarak değerlendirildi.

Suudi Turizmciler Orta Karadeniz'e hayran kaldı

Geziye katılan Suudi turizmciler, Orta Karadeniz Bölgesi’ne hayran kaldıklarını belirtti. Bölgenin hem tarihi hem de doğal güzellikleri, Suudi Arabistanlı turistlerin ilgisini çekebilecek nitelikte olduğunu vurguladılar. Bu gezinin, bölgeye daha fazla turist çekme adına önemli bir adım olduğu belirtildi.

19 May 2024 - 01:00 - Çevre

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