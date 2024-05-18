18 May 2024 - 10:05- Spor G:

Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024 

ABONE OL Google News Sayfamız

Bolu'da 2024 yılı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Anıtpark'ta çeşitli spor ve sanat gösterileriyle kutlanacak. Gençler ve sporcular yürüyüşle enerji saçacak.

Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024  mask
Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024 
Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024 
+5
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

19 Mayıs 2024 Pazar günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası coşkusu yaşanacak. Anıtpark Çelenk Sunma Programı ile başlayacak olan etkinlikler, gençlerin ve sporcuların katılımıyla renkli görüntülere sahne olacak.

Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024 

Çelenk sunumuyla başlayacak

Bolu'da gün, saat 10.00'da Anıtpark'ta düzenlenecek Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. Bu anlamlı başlangıç, Atatürk ve silah arkadaşlarına saygının bir nişanesi olarak düzenleniyor.

Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024 

Gençlerden coşkulu yürüyüş

Çelenk sunma töreninin ardından, saat 10.30'da gençler Anıtpark'tan Karaçayır'a kadar olan mesafede coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirecek. Bu yürüyüş, gençliğin enerjisini ve bayrama olan ilgisini gözler önüne serecek.

Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024 

Spor ve sanat gösterileriyle dolu program

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak olan kutlama programı, açılış konuşmaları ile start alacak. Protokol ve temsilci gençlerin konuşmaları, günün önemini vurgulayacak. Ardından halk oyunları, mehteran gösterisi gibi geleneksel unsurların yanı sıra, masa tenisi, bisiklet, cimnastik, karate, basketbol, taekwondo, badminton, güreş, atıcılık-okçuluk, judo ve trambolin cimnastik gibi çeşitli spor dallarından gösteriler gençlerin beceri ve yeteneklerini sergileyecek.
Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024 

Müzikten tiyatroya gençlik sanatı

Spor gösterilerinin ardından gençlik müzik dinletileri ve tiyatro gösterimleri de programda yer alacak. Oratoryo sunumu ile sanatsal bir ziyafet sunulacak.

Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024 

Stantlarla interaktif deneyim

Saat 13.15'te başlayacak Anıtpark Gençlik Merkezi atölye, kulüp ve spor branşlarının tanıtım stantları, gün boyunca Bolu’da protokol ve vatandaşların ziyaretine açık olacak. Bu özel gün, gençlerin ve toplumun birlikte kutladığı, tarih ve sporun iç içe geçtiği, unutulmaz anlara sahne olacak.

Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024 

# Türkiye, Atatürk

18 May 2024 - 10:05 Bolu- Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Bolu Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Bolu Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Bolu Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Bolu Gündem değil haberi geçen ajanstır.

REALTY WORLD&#039;DEN ÖRENCİKTE SATILIK YATIRIM FIRSATI

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ÖRENCİKTE YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHELİ ELEKTRİK-SU-YOL-TÜM ALTYAPI HAZIR YERLEŞİK ALA...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

KASAPLAR&#039;DASATILIK 4 KAT İMARLI ARSA.DEĞERLİ YATIRIM

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI KASAPLAR BÖLGESİNDE 4 KAT İMARLI VİLLA İÇİN UYGUN ÇOK KULLANIŞLI 409 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

RW DEN KİRALIK DAİRE

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI * BHAÇELİ EVLER MAHHALLESİN'DE * MERKEZİ KONUMDA *EN İŞLEK CADDEYE 5 DK. MESAFEDE * 3 ADET BALKON, MUT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BOLU&#039;nun en iyi sitesinde daire sahibi olun! Realty World&#039;ten.

Dairelerimiz anahtar teslimdir. Kombisi ve ankastresi takılı. Cam balkonu kapalıdır. Temizliği yapılıp teslim edilecektir. Dairelerimizde Ebeveyn BANY...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

GEREDE KABİLLERDE SATILIK 2 katlı Bahçeli Müstakil Ev

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI​ * GEREDE / KABİLLER MAHALLESİ * DOĞU / GÜNEY/ BATI CEPHE *334 +90 M² ARSA PAYLI * GENİŞ BALKON * 2 KA...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

BORAZANLARDA TERASLI DUBLEKS 3+1

BORAZANLAR MAHALLESİNDE 50.YIL ORTAOKULUNA YAKIN KONUMDA EBEVEYN BANYO TERASLI 3+1 120M2 GÜNEY DOĞU CEPHE ASANSÖR BULUNMAMAKTADIR ZEMİN KAT ÜSTÜ 3 KAT...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

İşinizi Zirveye Taşıyın: Belediye Meydanın&#039;da Modern Ofis

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI YENİ BELEDİYE DÜKKANLARINDA MİGROS'UN VE KÖFTECİ YUSUF UN ÜSTÜ 5.KAT BÜTÜN BELEDİYE MEYDANINA HAKİM KÜ...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

ELMALIKTA SATILIK ARSA

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 17 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2090 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Elmalıkta Villa Arsası

REALTY WORLD EMLAK DÜNYASININ GÜVENİLİR MARKASI ELMALIK'TA YOL KENARI 2 KAT İMARLI 30 METRE YOLA CEPHE ÇOK KULLANIŞLI 2966 METREKARE KUPON ARSA DETAYL...

0(374) 222 14 14 REALTY WORLD ILYAS ÖZÇELİK GAYRİMENKUL

Ücretlendirme haftalık 75 TL, aylık 250 TL'dir. İlanınız ödeme alındıktan sonra yayınlanır.
İlanınız editörlerlerimizce düzenlenebilir. Sorularınız için (0374) 217 66 66

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL