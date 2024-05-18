Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri nerede, saat kaçta? Bolu’da 19 Mayıs etkinlikleri, gösterileri kutlama programı 2024 

19 Mayıs 2024 Pazar günü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bolu’da da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası coşkusu yaşanacak. Anıtpark Çelenk Sunma Programı ile başlayacak olan etkinlikler, gençlerin ve sporcuların katılımıyla renkli görüntülere sahne olacak.

Çelenk sunumuyla başlayacak

Bolu'da gün, saat 10.00'da Anıtpark'ta düzenlenecek Çelenk Sunma Töreni ile başlayacak. Bu anlamlı başlangıç, Atatürk ve silah arkadaşlarına saygının bir nişanesi olarak düzenleniyor.

Gençlerden coşkulu yürüyüş

Çelenk sunma töreninin ardından, saat 10.30'da gençler Anıtpark'tan Karaçayır'a kadar olan mesafede coşkulu bir yürüyüş gerçekleştirecek. Bu yürüyüş, gençliğin enerjisini ve bayrama olan ilgisini gözler önüne serecek.

Spor ve sanat gösterileriyle dolu program

Bolu Karaçayır Spor Salonu'nda saat 11.00'de başlayacak olan kutlama programı, açılış konuşmaları ile start alacak. Protokol ve temsilci gençlerin konuşmaları, günün önemini vurgulayacak. Ardından halk oyunları, mehteran gösterisi gibi geleneksel unsurların yanı sıra, masa tenisi, bisiklet, cimnastik, karate, basketbol, taekwondo, badminton, güreş, atıcılık-okçuluk, judo ve trambolin cimnastik gibi çeşitli spor dallarından gösteriler gençlerin beceri ve yeteneklerini sergileyecek.

Müzikten tiyatroya gençlik sanatı

Spor gösterilerinin ardından gençlik müzik dinletileri ve tiyatro gösterimleri de programda yer alacak. Oratoryo sunumu ile sanatsal bir ziyafet sunulacak.

Stantlarla interaktif deneyim

Saat 13.15'te başlayacak Anıtpark Gençlik Merkezi atölye, kulüp ve spor branşlarının tanıtım stantları, gün boyunca Bolu’da protokol ve vatandaşların ziyaretine açık olacak. Bu özel gün, gençlerin ve toplumun birlikte kutladığı, tarih ve sporun iç içe geçtiği, unutulmaz anlara sahne olacak.